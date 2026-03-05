「深圳灣公園關燈」只為讓鳥兒好好睡　盤點當地超狂動物友善措施

「深圳灣公園晚上怎麼黑燈瞎火的，希望能安裝路燈」，這是最近深圳市民向深圳灣公園提出的建議，結果意外地被公園管理方拒絕了，原因是——「候鳥需要睡覺，人類克服一下」。



每年的候鳥季，會有成千上萬隻候鳥從西伯利亞飛到深圳灣越冬，待來年温暖時再飛回。公園裏若有過多高亮度的燈具，會影響候鳥的棲息節律，更甚者可能會影響到整個遷飛計劃，因此，公園內只保留了基本照明。候鳥們為深圳帶來了一幕幕壯觀風景，作為「回報」，只好拜託人類們克服一下啦。

除了裝路燈的建議，也有網友問能不能停止「禁止投餵海鷗」這一做法，通過遊客投餵給海鷗們提供穩定的食物來源，吸引海鷗留深越冬。深圳灣公園給到的回覆依然是：不可以。亂投餵不僅會影響到海鷗的健康，還可能導致牠們喪失野外覓食能力，影響自然遷徙的規律。我們需要做的事，只有——讓自然保持自然。

保護候鳥這件事，並非近幾年才開始的努力，早在城市規劃時就可見一斑。濱海大道北遷200米，建起了紅樹林生態公園，將這片灘塗還給了飛鳥和魚。每到候鳥季，這裏便成了候鳥們的「加油站」。

棲息的灘塗有了，在天空也要為候鳥留出通暢無阻的遷徙通道。福田紅樹林周邊建築被下了「限高令」，毗鄰候鳥保護區的深圳灣超級總部基地也在規劃時專門為候鳥們留出「生命通道」，讓摩天大樓與候鳥遷飛共存在這座城市中。

深圳可以為了候鳥關掉公園的燈，也可以為了讓野生動物安全過馬路，建起一座座「生態立交橋」。深圳首座生態廊橋「鯤鵬徑一號橋」橫跨梅觀路，連接起梅林山和銀湖山。橋面大部分空間都留給了野生動物，人行通道僅佔了約1/10。動物通道與人行道完全隔開，用植被山石模擬自然山體的形態，並裝上了隔音板和紅外檢測。它的存在，讓山裏的豹貓、野豬、小松鼠等「原住民」們可以「高高興興出門去，平平安安回家來」。

散步在深圳的公園裏，總能看見不少被養得胖乎乎的流浪貓。能在深圳生存，牠們靠的不是運氣，而是愛心人士們的保護、有組織地定點投餵、定期絕育。

慢條斯理地穿梭在樹叢中、躺在路邊翻着肚皮曬太陽、主動地親近友好的遊人……像是城市裏的小主人，和我們共享這座家園。

說到寵物最友好城市，深圳還是能爭一爭第一名的。城市對寵物的包容，體現在毛孩子們的生活方式裏。50+座寵物友好商場、1000+個寵物友好商家、寵物專用的電梯&洗手間、寵物用品……在深圳，毛孩子的活動範圍不止在家裏和路邊，它們也愛逛商場、打卡好看的裝置、和毛孩子朋友social。在深圳，毛孩子們甚至可以到山林野徑裏徒步。全新升級的羅芳公園郊野徑是深圳首條「寵物友好郊野徑」，將「寵物友好」的理念延伸到了山林之間。

這條路線全長約2km，最高海拔僅85m，一個多小時便能逛完。全程以柔軟的土路為主，沿途還設有休息區、飲水點、便便投放箱，甚至還有狗狗的「氣味圖書館」。如果是第一次帶狗狗爬山，這條路線是不錯的選擇。作為千園之城，深圳的公園不是人類的專屬，給毛孩子們也建了10+座寵物公園。寵物公園採用分區域式設計，給毛孩子們設立了獨立的活動區域，讓牠們能夠自在地在草坪上奔跑、撒歡。

一座城市的高度，看的不只是硬實力，還有愛、尊重、人文關懷。深圳的寵物友好，早已從口號落實成法律。深圳是內地首個且唯一一個立法禁食貓狗的城市，用法律為毛孩子們兜底，就算是弱小生命，也值得被尊重和保護。

深圳是國內摩天大樓數量最多的城市，由林立高樓描繪的天際線是我們引以為傲的城市景色，但是對於鳥兒來說，卻是「隱形殺手」。為了讓鳥兒們對玻璃有所感知，騰訊濱海大樓早在2023年就換上了「波點」皮膚，成為了全國首棟適鳥化大樓。5月29日是「深圳愛犬日」，每年這天都會有專門的愛犬日活動，已經連續辦了7年。萌寵市集、科學訓犬、免費義診、免費晶片植入服務……在深圳，狗狗們也有專屬牠們的小小慶典。