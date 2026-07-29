向男友提分手爆爭吵　浙江20歲女18樓跳下　落地前掛樹枝奇蹟生還

7月12日凌晨4點多，浙江嘉興一屋苑內，女子小怡（化名）從18樓租住屋內墜落。經醫院搶救，小怡奇蹟生還，正準備接受第三次手術。小怡的家人告訴記者，小怡從18樓墜落後，被樓下的樹木掛住，後跌落到綠化帶上得以保命。



小怡今年20歲，來自雲南盈江，跟着男友在浙江嘉興打工。7月11日晚，小怡的家人接到小怡男友打來的電話得知，小怡向男友提出分手，雙方在出租屋裏發生了爭吵。小怡的叔叔李先生稱，小怡的父親告訴他，近期，小怡和男友已多次發生爭吵，但吵完又和好，反反覆覆。當晚，小怡和男友提出分手後，雙方吵得很兇，一直持續到次日凌晨，電話裏還能聽到小怡一直在哭。12日凌晨4點多，小怡從18樓跳下，隨後被緊急送往了嘉興新安國際醫院。

小怡（化名）從18樓租住屋內墜落。經醫院搶救，小怡奇蹟生還，正準備接受第三次手術。（截取自微博@縱覽新聞）

小怡墜落後，被樓下的樹木掛住後跌落到綠化帶上得以保命：

醫療診斷證明書顯示，小怡身體多處受到損傷；脾、肝有創傷性破裂；盆骨、骶骨、恥骨出現骨折……李先生說，當時，小怡情況危險，處於昏迷狀態。經過搶救，幾天前，小怡脱離了生命危險，並且恢復意識可以進行簡單交流，恢復情況很好。

事後，小怡家人了解到，小怡能奇蹟生還是因為墜樓後，將落地時先被樹枝掛住，後跌落到了綠化帶得以保命。

27日下午，記者聯繫到嘉興高照派出所，接線人員證實，小怡墜樓後跌落到綠化帶起到了緩衝作用，才避免其遭受更大傷害。此事派出所還在處理中，前期已對小怡家人和小怡男友方進行了一些工作，後續還會組織雙方進行調解。

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