Driscoll's美國被告指含致癌化學物　客服：內地產品雲南種植合規

全球最大漿果企業「怡顆莓」Driscoll's在美國陷入食品安全集體訴訟，被指其銷售的新鮮草莓含有超標「永久性化學物質」PFAS。由於該品牌在內地亦有銷售，引發內地消費者廣泛關注。怡顆莓內地官方客服於今日（7月21日）回應指出，涉事源頭為美國市場，中國市場販售的莓果均來自雲南基地，與美國為两条獨立供應鏈；官方聲明亦強調，相關訴訟指控缺乏事實與法律依據，內地產品經加密抽檢後均符合國家食安標準。



據內地《快消品》報道，本次訴訟由紐約、新澤西、馬薩諸塞和伊利諾伊州的消費者向加州北區聯邦地區法院提起聯合訴訟。

相關訴訟的核心證據來自消費者權益組織Mamavation委託的獨立檢測。該組織在加州超市分別購買怡顆莓常規草莓與有機草莓各一盒，送美國環保署認證實驗室檢測。結果顯示，常規草莓樣本中檢出12種農藥殘留，其中8種屬於PFAS類化合物，有機草莓樣本中未檢出。相關物質含量已觸及歐盟、智利、韓國、俄羅斯等多國的禁用標準。

全球最大漿果品牌「怡顆莓」（Driscoll's）近日在美國陷入集體訴訟風波。（怡顆莓微博）

PFAS難降解被稱「永久化學物」 部份被列致癌物

據公開資料，PFAS是一類人工合成化學物質，已知種類超1萬種，因化學結構極其穩定，無法在自然環境中降解，可長期蓄積於土壤、水體及生物體內，被稱作「永久性化學物」。其中，全氟辛酸（PFOA）已被世界衛生組織列為1類致癌物，全氟辛烷磺酸（PFOS）被列為2B類致癌物。

訴狀指出，怡顆莓長期以「唯有最優質的漿果」為宣傳賣點，依託品牌口碑向消費者傳遞產品安全、無有害污染物的認知，卻刻意隱瞞草莓存在PFAS污染物殘留的問題。本次訴訟暫未提供消費者人身受損的相關證據，核心指控為企業消費者欺詐，訴求為勒令怡顆莓暫停涉事草莓銷售，直至產品PFAS殘留達標，或在產品包裝上明確標註相關物質殘留信息。

怡顆莓美國草莓樣本中檢出12種農藥殘留，其中8種屬於PFAS類化合物。（怡顆莓官網）

針對所有指控，怡顆莓官方否認，稱相關投訴與檢測指控均毫無根據。企業表示，作為家族式企業，食品安全、產品質量與誠信經營是企業文化核心，公司搭建了完善的食品安全管控與合規體系，所有產品均嚴格遵守各地監管要求。

內地客服澄清：雲南產獨立供貨鏈 產品合規

由於怡顆莓在內地高端超市有售，風波引發內地消費者關注。7月21日，話題「怡顆莓 致癌物」登上微博熱搜。

怡顆莓內地官方客服於7月21日回應表示，事情源頭在美國，中國市場的貨品與美國屬完全不同的兩條供應鏈。內地銷售的莓果均由雲南基地種植，且公司擁有國家認證的CMA檢測實驗室，出的報告具有法律效力。

怡顆莓亦於官方聲明中指出，公司已加密抽樣檢測中國產品，目前所有檢測結果均符合相關食品安全國家標準，並已向政府主管部門做專項情況說明，得到認可和支持。

怡顆莓發聲明表示，內地草莓產品均來自雲南獨立供應鏈。

怡顆莓發聲明表示，內地產品均來自雲南獨立供應鏈。

怡顆莓聲明亦指，內地網絡平台的討論主要引用了美國兩起未決訴訟，當中存在失實解讀。公司澄清，其中一宗訴訟文件並未指稱公司或獨立種植戶違反美國食安法規，另一宗本質上則為勞資爭議，與前述訴訟屬不同性質，且中國市場產品與相關美國訴訟無關。

7月17日，怡顆莓中國總經理已向合作夥伴發出說明，強調在內地銷售的草莓均來自雲南產區，種植及銷售過程嚴格遵守法律法規，確保產品符合相關視頻安全要求，消費者可放心選購及食用。

搜索發現，Ole'、山姆等內地高端超市已無法檢索到怡顆莓產品；永輝、盒馬、開市客顯示「補貨中」暫不支持下單；沃爾瑪仍正常售賣黑莓。而怡顆莓內地官方旗艦店照常銷售。