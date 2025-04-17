肺炎支原體｜咳嗽胸悶超過1周要小心！黴漿菌肺炎感染需篩檢確認

台灣一名11歲的學童日前因高燒4天、咳嗽等不適前往地方診所看診，雖然日常生活及上課都沒有受到影響，但症狀不僅沒有好轉，更是出現胸悶、活力及食慾下降等情況。



家長緊急帶他到急診，抽血及胸部X光檢查發現其發炎指數偏高，且右下肺葉有感染情形，聽診也發現有囉音及喘鳴，診斷為社區性肺炎，因黴漿菌急性抗體呈現陽性，懷疑為肺炎黴漿菌感染，台灣台北慈濟醫院兒科部主治醫師吳秉昇提醒，黴漿菌感染病情萬變，尤其孩童更要注意。

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肺炎黴漿菌是社區性肺炎常見的致病菌之一，因為常侵犯肺部導致「肺炎黴漿菌肺炎」，所以又簡稱「黴漿菌肺炎」。吳秉昇說明，黴漿菌肺炎傳染方式主要為飛沫傳播，潛伏期通常約二至三周，高峰流行期約落在夏、秋二季，但由於台灣四季並不分明，一年四季皆有感染可能，後疫情時代黴漿菌肺炎病例有增加的趨勢，可能與免疫負債有關。

黴漿菌肺炎症狀不容易辨別 咳嗽、胸悶需篩檢確認

吳秉昇說明，黴漿菌肺炎通常好發於5歲以上的幼童及青少年，初期以長期咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀表現，之後慢慢出現胸痛及呼吸喘。由於症狀與一般肺炎病菌、流感及新冠病毒感染相似，不容易辨別，需要藉由聽診、抗體篩檢或核酸檢測確認，並配合胸部影像學檢查，由於症狀通常輕微，所以又被稱作「會走路的肺炎」。

然而，這也並不表示能夠輕忽感染，吳秉昇進一步指出，若沒有及時診治，除了造成肺部感染及氣喘惡化外，也有可能引發免疫反應，出現肺外症狀如蕁麻疹、多型性紅斑、口腔及眼結膜潰瘍、甚至併發腦炎，不可不慎。

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黴漿菌肺炎治療方式以抗生素為主

黴漿菌肺炎以抗生素治療為主，過往多半使用紅黴素，但台灣衛福部疾管署《感染控制雜誌》研究曾指出，台灣兒童感染的黴漿菌已對紅黴素產生六成以上的抗藥性，必要時須改以其他抗生素，如四環黴素或喹諾酮類抗生素治療。

以上述個案為例，醫療團隊評估其症狀較為嚴重，且之前曾使用紅黴素治療，可能有紅黴素抗藥的情形，因此先後使用口服四環黴素及喹諾酮類藥物進行治療，發燒才逐漸改善，四天後肺部積水也明顯減少，病況穩定。吳秉昇表示，醫師開立抗生素藥物會考量其年齡與臨床症狀嚴重度，並參考醫療指引進行治療，因此家長應遵從醫囑，按處方開立的劑量與時間讓孩童服用。

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吳秉昇提醒，後疫情時代，民眾配戴口罩的比例有所下降，而黴漿菌肺炎在校園及家庭的傳播力不可小覷，且目前尚無黴漿菌疫苗可接種，因此戴口罩、勤洗手仍是最直接的預防。家長若發現孩童出現咳嗽、咳痰、呼吸喘、持續高燒不退、食慾活力下降等症狀時，應及時就醫，避免病情惡化。

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