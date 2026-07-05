廣州女家中梳化長「黑色小刷子」更逐漸變大　竟是髮網菌嚇到丟掉

廣東省近日高溫多雨，潮濕天氣不僅讓衣物難乾，連家具也可能成為霉菌溫床。一名廣州女子日前發現家中梳化底部長出數個「黑色小刷子」，原本不以為意，沒想到短短幾天竟逐漸變大，嚇得她趕緊上網求助。



據《羊城晚報》報導，網友肉肉小姐表示，「有一天突然發現梳化底部，出現了幾個黑黑的小點，一開始沒在意，以為是碰髒了，結果過兩天變大了，湊近一看發現像黑色小刷子，附近還有一些黑色粉末」，才驚覺情況不對，隨即將照片分享到網絡，希望有網友協助辨識。

廣東省近日高溫多雨，一名廣州女子日前發現家中梳化底部長出數個「黑色小刷子」。（截取自抖音@羊城晚報）

沒想到短短幾天「黑色小刷子」竟逐漸變大：

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貼文曝光後，有熟悉真菌與黏菌生態的網友指出，這並非一般發霉，而是俗稱「髮網菌」的黏菌類生物。黑色粉末則可能是成熟後噴出的孢子，代表菌體已進入繁殖階段，而梳化內部的木質結構很可能早已被菌絲覆蓋。

據了解，髮網菌偏好生長於高溫、潮濕且腐朽的木材表面，近期廣東持續受到高溫及降雨影響，室內濕度居高不下，若家具木框受潮腐壞，便容易成為黏菌繁殖環境。當孢子大量釋放到空氣中時，可能對呼吸道造成刺激，過敏體質或免疫力較差者更需留意。

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得知原因後，女子表示，考量健康與衛生問題，已決定將整組梳化搬離並丟棄，以免孢子持續擴散。

事件也引發不少南方網友共鳴，許多人分享家中家具、木板甚至牆角長出各式霉菌或黏菌的經驗。有廣東網友笑稱，「現在終於理解老一輩為什麼都愛買紅木梳化了」，認為實木家具較耐潮濕，也較不易因布面及填充物受潮而滋生霉菌。

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