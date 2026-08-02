多家餐廳以鴨代鵝、重組肝當純鵝肝銷售　涉消費欺詐監管部門介入

上海多家知名「網紅」漢堡店、日料店為了榨取高額利潤，以「掛羊頭賣狗肉」的手法，將便宜的鴨肝偽裝成鵝肝高價販售，更有餐廳使用碎肝拼湊的「再造鵝肝製品」卻未明示告知。市場監管部門已介入調查，消保委律師指出，此類以鴨代鵝、模糊概念的行為涉嫌消費欺詐，嚴重侵犯消費者知情權，情節嚴重者甚至可追究刑事責任。



《上海坊》報道，位於上海徐匯區的網紅「霸撲漢堡」店，其銷售的「黑松露鵝肝和牛漢堡」高達138元（人民幣，下同）。店員表示，餐品使用的是鵝肝，但原材料包裝上卻標示「鴨肥肝」。前員工透露，該店至少從去年11月起就一直拿鴨肝當鵝肝賣。

原材料包裝上標示「鴨肥肝」。（新聞坊）

今年4月，該店因鴨肝當鵝肝賣，欺騙消費者，涉嫌虛假宣傳被市場監管部門立案調查並責令整改。此後店家雖將紙質菜單上的「鵝肝」改為「肥肝」，但店員仍口頭宣稱是鵝肝。

報道指，包括壽司郎、金匠壽司在內的部分日本料理餐廳，其銷售的「紅酒鵝肝」並非天然整塊鵝肝，而是鵝肝打泥後，加入紅酒等配料加工而成的「再造鵝肝製品」。

鵝肝的烹飪方式主要源自法餐。而法語中，對通過強制填喂產出的鴨肝或鵝肝有一類統稱，直譯成中文是肥肝。業內不少店家會用「肥肝」來標注，模糊具體的用料。鵝肝及鴨肝的價格更存在明顯差異，在電商平台上，500克規格的鵝肝售價約115元-200元，而鴨肝售價則是70-121元。

部分日本料理餐廳銷售的「紅酒鵝肝」，是鵝肝打泥後加入紅酒等配料加工而成的「再造鵝肝製品」。圖為壽司郎鵝肝壽司（右）。（新聞坊）

中國農業大學食品科學與工程學院副教授朱毅介紹，天然整塊肥肝脂肪含量可達50%以上，但重組肥肝是工業拼湊的加工品，用碎肝加輔料，營養結構和脂肪比例已完全改變。同等品質下，鵝肝的價格差不多是鴨肝的兩到三倍，所以不少的商家餐廳將便宜的鴨肝當高價的鵝肝來賣，「顧客吃得稀里糊塗的，商家悄悄地翻倍賺錢」。

上海市消保委公益律師吳悅蕾指出，除了「以鴨代鵝」，屬於典型的消費欺詐外；以「肥肝」等模糊名稱銷售鴨肝，或使用再造鵝肝製品卻未明示告知，同樣涉嫌隱瞞真實情況、誤導消費者，侵害消費者的知情權和公平交易權。如此「掛羊頭賣狗肉」的行為，明顯屬於消費欺詐，5萬元以上甚至可以追究刑事責任。