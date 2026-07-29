網民食瀘溪河桃酥食到金屬牙套？公司開展調查　品牌備受港人歡迎

近日，大連一名網民發布影片稱，自己於山姆超市（Sam’s Club）購入內地著名品牌「瀘溪河桃酥」一款食品，吃出一枚疑似金屬牙套的異物。評論區也有網民分享，在同款桃酥中吃出了頭髮、骨頭、肉絲等異物。該網民與山姆客服協商未果後，已向內地消費維權部門投訴。瀘溪河線上旗艦店客服回應，企業已經成立專項調查組進行排查，目前正對相關批次產品進行溯源。



大連顧客食桃酥驚見金屬異物，涉事食品為「堅果桃酥」。（抖音）

桃酥內驚見牙套？ 網民曝產品頻現異物

綜合內媒《紅星新聞》、《中國新聞周刊》等報道，網民於社交平台發帖稱，自己於7月25日在山姆超市APP下單購買日用品和瀘溪河桃酥中，打開吃了之後發現有一枚外觀疑似金屬牙套的異物。該網民認為「明顯就是在工廠裏哪個員工掉進去的和桃酥混合在一起」。相關畫面流出後，不少網民在評論區留言稱自己也曾在同款桃酥中吃出骨頭、頭髮、肉絲等。

大連顧客食桃酥驚見金屬異物。（抖音）

不少網民在評論區留言稱自己也曾在同款桃酥中吃出骨頭、頭髮、肉絲等。（抖音）

另有自稱牙醫的網民根據圖片分析，指該異物外層為金屬冠、內部可見天然牙冠結構，推測或為生產工人作業時意外脫落混入產品。相關說法暫未獲品牌方及監管部門官方證實。

事發後，該網民聯繫山姆超市客服，希望就問題產品索償，但雙方最終未能達成共識。目前，網民已投訴至內地市場監管部門，等待監管人員跟進處理。7月29日，瀘溪河線上旗艦店客服回應，企業已經成立專項調查組進行排查，目前正對相關批次產品進行溯源。客服強調，品牌大型工廠內多個節點都有設立金屬排查系統，該品牌全線產品均經過金屬探測等多道品控程序，出廠合格方可上市。

瀘溪河線上旗艦店客服回應表示已關注網絡輿情，現正針對事件展開溯源核查。（中國新聞網）

值得注意的是，截至7月29日11時許，在「山姆會員商店APP」更換江浙、廣深多地址檢索「瀘溪河桃酥」，均搜不到該商品鏈接。有網民詢問瀘溪河線上旗艦店客服得知，此款「堅果桃酥」為山姆渠道專供，線上旗艦店未售賣同款。

瀘溪河線上旗艦店客服表示，此款「堅果桃酥」為山姆渠道專供，線上旗艦店未售賣同款。（淘寶）

瀘溪河曾多次被曝食安事故

據公開資料顯示，瀘溪河於2013年在南京創立，主打產品包括桃酥、肉鬆小貝、泡芙、麻薯等新中式糕點。截至2024年，內地門店數量已突破500家。

瀘溪河糕點也備受港人歡迎，深圳有不少門店，不少人專程北上代購，人氣產品「肉鬆小貝」吸引大批食客光顧。涉事產品「堅果桃酥」亦在HKTV mall也有售賣，由多家代購商店售賣。

瀘溪河於2013年在南京創立，主打產品包括桃酥、肉鬆小貝、泡芙、麻薯等新中式糕點。（小紅書）

早前瀘溪河曾多次被曝食安事故。2024年12月，江蘇常州市民戈先生在門店購買了一袋雞蛋糕，兩天後一位同事從中吃出了金屬異物，還劃傷了舌頭。戈先生聯繫門店店長後，對方表示其生產環境中不存在此類材質物品，無法進行賠償。還有多名網民發帖表示，在瀘溪河部份產品中吃出毛髮、膠帶、蟲子等。