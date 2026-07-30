｢科研女神｣顏寧自謙｢只算人才｣讚王虹天才　網民：都是女性榜樣

撰文：陳瑞苓
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2026年北大校友王虹、鄧煜雙雙斬獲菲爾茲獎，創下中國數學界歷史。27日中國結構生物學家顏寧發文送上由衷祝賀，更自謙與對方相比僅能算是普通人才，引發網民熱議，不少網民直言顏寧也是無數人心中的榜樣。

鄧煜（左）與王虹（右）。（觀察者網）

敬佩航天深海女性先行者　盛讚王虹為天才

綜合《深視新聞》、《觀察者網》報道，7月27日深夜，顏寧於社交平台發長文分享內心感受，顏寧表示自過去一年持續關注數學家王虹的研究報道，心中滿是「不明覺厲」的震撼，和母親打趣自嘲「你閨女啊勉強算個人才；看看人家王虹，那才叫天才啊。」

7月27日深夜，顏寧於社交平台髮長文分享內心感受。（微博）

顏寧解釋，身為陌生人不打算打擾王虹本人，但由衷送上祝賀「榜樣的力量是無窮的。愛你所愛，無所畏懼，科學沒有性別。」此外，早在獎項揭曉當日，顏寧已第一時間轉發《人民日報》相關報道，感慨「忍不住就是想貧個嘴，看看人家」，為兩位同屆奪獎的中國數學家喝彩。

網民回應顏寧也是眾人榜樣　研究貢獻含金量十足

顏寧謙虛發文一出，評論區不少網民留言「顏老師是我羨慕的仰慕的榜樣」「顏教授太謙虛了」，熱評留言調侃「沒辦法了，您只能去拿個諾貝爾了」。也有網民留言呼應她「科學沒有性別」的觀點「現實有性別，在熱愛的世界裡沒有性別！」。

還有網民評論「在任何行業，無論是誰，只要能夠發出光和熱，哪怕沒有照亮、溫暖他人，也是值得尊敬的」，稱讚顏寧同樣是獨一無二的女性科研先行者。

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公開資料顯示，顏寧，1977年11月出生於山東章丘，2000年本科畢業於清華大學，2004年博士畢業於普林斯頓大學，2005年-2007年，在普林斯頓大學分子生物學系從事博士後研究。2007年，年僅30歲的顏寧任清華大學教授、博士生導師，成為「清華最年輕教授」。

2017年5月，顏寧接受美國普林斯頓大學邀請，受聘普林斯頓大學分子生物學系雪莉·蒂爾曼終身講席教授，2019年當選美國國家科學院外籍院士，2021年當選美國藝術與科學院外籍院士，2022年，顏寧回國，出任深圳醫學科學院院長；2023年，出任深圳灣實驗室主任，同年，當選為中國科學院院士。

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