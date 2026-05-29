莫言：有志氣的作家不會屈服AI　原創才是存在價值

中國諾貝爾文學獎得主莫言近日赴英國參加活動期間，接受「新華每日電訊」專訪，談及中國文學海外傳播、經典閱讀以及人工智能（AI）對文學創作的影響等議題。對於近年AI快速發展帶來的挑戰，莫言認為，AI雖然將深刻介入文學與影視產業，但仍無法取代真正的原創創作，作家最珍貴的價值仍在於創造前所未有的人物與作品。



據「新華每日電訊」報道，莫言日前在英國牛津大學出席一場以「好奇心與想像力」為主題的對話會，並於活動期間接受專訪。談到英國文學時，莫言表示，自己對英國文學並不陌生，「老一代托馬斯．哈代、勞倫斯、莎士比亞這些作家都比較熟。」

對於有讀者將其代表作《生死疲勞》與《哈利波特》相提並論，莫言認為兩者性質截然不同。莫言表示，《哈利波特》是一個寫給孩子看的書，是一個童話書。《生死疲勞》是寫給成年人看的，反映的社會背景、反映的時代都不太一樣，「我的作品應該基本還是現實主義的，而《哈利波特》完全是一個想像的東西」。

2019年6月12日，在英國牛津大學攝政公園學院，諾貝爾文學獎得主、北京師範大學教授莫言站在自己的肖像畫前。英國牛津大學攝政公園學院12日授予中國作家莫言榮譽院士稱號，並宣佈成立以莫言命名的國際寫作中心。（新華社）

談及中國文學如何走向世界，莫言指出，首要條件仍是提升作品品質。首先是要提高作品的質量，作家們要自己把作品寫得爭取具有更好的翻譯基礎。然後就是吸引更多的漢學家來翻譯。當然國家作為強大的後盾，在國際上實力的不斷提高，學漢語的人越來越多，文學的翻譯可能也會水漲船高。

對於當代年輕人閱讀經典作品的現象，莫言認為閱讀文化仍需持續提倡。他指出，像狄更斯、莎士比亞等經典作家的作品，始終是人類珍貴的精神財富。「我們可能要不斷地回頭去重讀經典，這也需要提倡。」

隨後，談到最受關注的AI議題時，莫言坦言，目前仍難以斷言AI最終將如何改變文學世界，但他相信真正的作家不會因此放棄創作。

莫言表示，任何一個有志氣的作家，不會屈服於AI這種巨大的壓力，還是要堅持原創。莫言認為，AI未來將廣泛應用於翻譯、策劃、影視製作及各類技術工作，甚至可能導致部分職位被取代，但原創作品的重要性不會因此改變。

「在影視製作方面、文學創作方面，尤其是在策劃方面、技術方面，它會越來越重要，甚至可能導致部分職業崗位被取代，這也是難免的。但是原創的作品還是最重要的。」

對於AI帶來的社會影響，莫言提出一項觀察，目前來看，AI使很多傻瓜變得更傻，使很多聰明人變得更聰明，導致了人和人之間的巨大差距。他進一步指出，作家存在的理由在於創造前所未有的人物與故事。

大AI時代雖降低內容創作的門檻，但也嚴重影響內容品質，故業界對於「人類寫手」的需求量不減反增。（Unsplash）

莫言稱，「我覺得作家最寶貴的就是原創能力，就是寫自己沒有寫過的、別人也沒有寫過的小說或者詩歌，創造在別人的作品裡面從來沒有出現過的、典型的人物形象，這才是一個作家能夠存在的理由和價值」。在他看來，目前AI仍不具備真正的原創能力。

莫言指出，AI是一代又一代作家寫出來的東西餵給它的，它在巨大的海量作品的基礎上，可以重新組合，組合出來好像從來沒有人看過的作品。但我想它畢竟不是原創，它還是二手貨。「如果未來所有作家與藝術家都停止創作新的原創內容，AI的能力也將停留在現有水平」，「只有作家不斷地有原創作品輸送給它，它才可能跟人一樣，不斷進步」。