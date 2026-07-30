菲爾茲獎得主王虹卡地亞同款項鏈售罄　鄧煜「二次元」收藏成佳話

菲爾茲獎的輿論場還沒有平靜。除了數學成就本身，不少網友和媒體開始關注王虹的穿搭，從幾萬元的同款項鍊，到輕奢品牌的眼鏡、毛衣，都成為討論對象。



不少網友和媒體開始關注王虹的穿搭，從幾萬元的同款項鍊，到輕奢品牌的眼鏡、毛衣，都成為討論對象。（觀察者網）

王虹佩戴的項鍊在社交平台走紅後，同款項鍊已售罄。據中國藍新聞，王虹同款項鍊為卡地亞（Cartier）Clash系列，王虹戴的是小號，售價在24000-60500元（人民幣，下同）區間。品牌客服稱，這幾天確實很多顧客因為王虹加購，目前小號和中號都已售罄，因均是歐洲總部到貨，目前沒有補貨時間通知。

王虹同款項鍊為卡地亞Clash系列戒指。（小紅書截圖）

鄧煜的資深二次元背景最近也成了一段佳話，他辦公電腦旁還端坐着《東方Project》的博麗靈夢和愛麗絲。

鄧煜辦公電腦旁還端坐着《東方Project》的博麗靈夢和愛麗絲。（觀察者網）

兩位數學家引發關注的內容看似不同，卻共同打破了公眾對科學家的傳統想像。在不少人的印象里，科學家似乎總該生活簡樸、不修邊幅，把全部時間都投入科研，個人愛好和物質生活最好都退居幕後。

這種打破是一件好事，代表着中國的科學家們不用背負玩命工作的敘事，也不必放棄個人生活，同樣能夠觸摸科學的最高殿堂。

王虹是美國紐約大學庫朗數學研究所銀教授，資料顯示，「銀教授」（Silver Professor）是紐約大學最高榮譽之一，薪資水平通常高於普通全職教授。

而庫朗數學研究所招收教授的薪資是公開的：Assistant Professor年薪10萬–15萬美元，Associate Professor年薪12萬–18萬美元，Full Professor年薪16.5萬–26.5萬美元。

鄧煜（左）與王虹（右）。（觀察者網）

再加上王虹法國高等科學研究所終身教授的薪酬，以及她獲得的大大小小的獎項的獎金，這些都足以支撐起體面的生活品質。潮新聞在2023年指出，從本質上講，穿的怎麼樣其實和科研本身並沒有什麼內在的必然邏輯關係，科學家的生活也可以是多姿多彩甚至時尚的。

公眾對於科學家的傳統印象有其歷史背景，新中國成立初期，國家百廢待興，科研條件十分艱苦，老一輩科學家確實在極其有限的物質條件下完成了大量奠基性工作。他們淡泊名利、無私奉獻，成為一代人的精神坐標。

但這是歷史的經驗，不是永恆的標準。現在的中國已經擁有世界規模最大的高等教育體系，公眾接受科學教育的程度遠高於幾十年前。人工智能、晶片、新能源、航空航天和生物醫藥等領域不斷進入大眾視野，人們越來越能夠理解科研突破對國家競爭力和產業發展的意義。

一位能夠解決世界級數學難題的科學家，收入足以購買品質不錯的衣服，佩戴喜歡的飾品，這本來就是專業勞動獲得正常回報後的自然結果。

網民分析王虹穿搭。（小紅書截圖）

同樣的，數學家擁有自己熱愛的動漫收藏，則展示了其作為「普通人」的一面，他們會追番、會玩遊戲、會旅遊、會購物，也會經營自己的家庭生活。這些興趣愛好與科研能力之間，本來就不存在任何邏輯上的衝突。

費曼喜歡打鼓、開過畫展，愛因斯坦拉了一輩子小提琴，狄拉克喜歡徒步旅行，個人生活的豐富從未妨礙他們攀登科學高峰。

如果公眾一邊希望中國培養更多世界級科學家，一邊又默認科學家必須過着近乎苦行僧式的生活，那麼這種期待本身就是矛盾的。真正能夠吸引年輕人投身基礎科學的，不只是崇高的理想，也包括體面的收入和穩定的生活預期。

在今天的中國，科學家可以選擇簡樸，也可以享受生活。公眾越來越尊重專業成就，也有足夠的理性接受科學家過上與才華匹配的日子。