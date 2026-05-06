老翁繼承巨款狂曬「我發達了」　迷夜場女亂開舖　敗光家產後失蹤

話不能亂說！日本一名70歲S先生（化名）繼承巨額家產，口頭禪是「我發財了」、「我很有錢」等，讓他過著揮霍享樂的生活。



短短幾年，S先生從擁有億萬財產，最終負債5億日圓（約501萬港元），龐大的債務壓力下，人間蒸發失去蹤跡。

示意圖（Unsplash@Eyestetix Studio）

繼承家產揮霍無度 口頭禪炫富

日媒《The Gold Online》報導，S先生年輕時從祖父繼承龐大家產，擁有5億日圓，生活無憂。S先生開始享受榮華富貴，駕駛豪車、頻繁出入高級俱樂部，月消費高達12次，並時常將「我很有錢」、「出身富裕」等炫富詞語掛在嘴邊。

然而，S先生當房東遇到經營問題、投資成立夜間托兒所，想幫助在俱樂部上班的女子，但成效始終不彰。此外，S先生欠缺投資眼光，咖啡廳、寵物美容等事業相繼以失敗收場。

負債累累人間蒸發

短短幾年時間，S先生資產迅速萎縮，不僅家產全敗光，債務還攀升至5億日圓，最終資金斷裂無力償還，被銀行追討。失去家產，S先生的人際關係也「樹倒猢猻散」，最終他人間蒸發失去蹤跡。

理財專家指出，高資產人士缺乏完整的財務規劃與風險控管，容易過度自信，導致資產迅速流失。通常能長期維持財富的人，都具備理性判斷、能接受專業意見的思想，而非僅憑個人意志行事。

延伸閱讀：富二代每月40萬円零用錢35歲未曾工作 談過6男4女 卻自稱不幸福

+ 12

延伸閱讀：

夫妻掏光積蓄買房 忽略1事晚年慘賣房打工

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】