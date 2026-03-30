女大生繼承爺爺餐廳上電視爆紅　慘惹變態客狂騷擾　被迫貼防狼令

最近，日本千葉縣松戶市一家名叫「東東」的中華料理店，突然成了日本網上的熱門話題。



但這次火出圈，倒不全是因為菜有多好吃，而是這家店門口貼出的一張告示。告示上寫着：

請不要對店員有過度的肢體接觸、不要詢問私事、不要試圖交換聯繫方式。

最近，日本千葉縣松戶市一家名叫「東東」的中華料理店，突然成了日本網上的熱門話題。但這次火出圈，倒不全是因為菜有多好吃，而是這家店門口貼出的一張告示。告示上寫着：「請不要對店員有過度的肢體接觸、不要詢問私事、不要試圖交換聯繫方式。」（Instagram@cyuuka1010）

日本兩名女大學生接手爺爺的中華料理店，因高顏值上電視後，結果被變態盯上了：

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看到這，大家可能都懵了：這到底是飯店還是相親角啊？怎麼還得專門貼個告示讓客人「守規矩」？事情還得從日本朝日電視台播出的那期綜藝節目說起。

那期節目專門介紹各種奇聞異事，而當時的主角是兩位高顏值女大學生——ホノカ（Honoka） 和ジェンジェン（Junjun）。兩人表面上是在讀書的學生，私下裏卻還有個隱藏身份：中華料理店「東東」的老闆和老闆娘。

這家店原本是ホノカ爺爺一輩子的心血，老爺子經營了大半輩子，靠着實打實的手藝在當地攢下了一幫老顧客。可天有不測風雲，原本身體硬朗的爺爺突然去世了。老爺子一走，店就沒人管了。ホノカ的父親有自己的工作，根本脱不開身接手，這燙手山芋最後只能落到還在上大學的孫女ホノカ身上。

問題來了——ホノカ根本不會做飯啊！沒辦法，她只能拉來從小玩到大的發小ジェンジェン幫忙。結果ジェンジェン也是個廚房小白，倆人對料理一竅不通。但店不能就這麼關了，兩人只能硬着頭皮從頭學起，一點一點復刻爺爺留下的那些老食譜。

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可想而知，這過程有多慘烈。兩人剛接手那陣子，店裏的味道跟爺爺在的時候完全兩碼事。老顧客興沖沖地來，吃一口就皺眉頭，然後就再也不來了。ホノカ後來回憶那段日子，語氣裏都帶着後怕：

真的太慘了，慘到我甚至以為這個小鎮是不是已經沒人住了。

沒人來吃飯的時候，兩個姑娘只能靠不停地打掃衛生來轉移注意力。擦桌子、拖地、擦玻璃……能擦的地方都擦了個遍，就是等不來一個客人。一般人遇到這種情況，可能早就不幹了。但這兩個姑娘愣是咬牙撐了下來。她們一邊埋頭研究爺爺留下的老菜譜，一邊自己琢磨着推出點新花樣。你別說，還真讓她們折騰出名堂來了。

ホノカ與ジェンジェン（Instagram@cyuuka1010）

慢慢地，店裏的味道又回來了，老顧客也開始迴流。有常客說：「前段時間感覺確實不太對勁，但這陣子已經越來越接近以前的味道了。」還有人說：「之前味道變了不少，現在總算找回來了。」

節目裏還展示了店裏幾道招牌菜，尤其是一系列超大份料理，看着就特別有食慾。再加上兩個妹子顏值在線，說話又好聽，節目一播完，「東東」徹底火了！

慕名而來的客人一波接一波，生意比以前爺爺在的時候還要紅火。乍一聽，這簡直就是個完美的勵志故事：兩個大學生繼承爺爺的店，從零開始學做菜，硬是把快要倒閉的老店救活了。可事情哪有這麼簡單。店火了，人來了，來的卻不全是正經吃飯的。

有人進店不是為了點菜，而是專門跑來騷擾兩個姑娘的。有的動手動腳，藉着點菜的由頭碰一下摸一下；有的死纏爛打問私事，家住哪、有沒有男朋友、電話多少；還有的更過分，直接打電話到店裏，問兩人的排班表，就為了在她們當班的時候來「偶遇」。

兩個姑娘本來只想安安靜靜地把爺爺的店經營下去，結果卻因為上了電視，成了某些心懷不軌之人的「目標」。無奈之下，她們只能在店門口貼出那張告示，希望大家能理解、配合。這件事在日本網上也引發了不小的討論。很多日本網友都看不下去了，紛紛留言：

「人家是正經開飯店的，不是來給你相親的。連最基本的尊重都做不到嗎？」

「就因為上了電視，就要被這種人騷擾，真的太可憐了。」

「兩個女生努力把爺爺留下的店撐起來，結果換來的是這個？那些騷擾的人不覺得丟臉嗎？」

「希望她們能堅持下去，不要被這種人影響。但也得注意安全，這種變態真的防不勝防。」

「節目組是不是也該負點責任？把人推出來火了，後續的麻煩就不管了嗎？」



說實話，兩個女大學生能靠自己的努力，把爺爺幾十年的老店救回來，這事兒本身就已經夠不容易了。結果好不容易熬過了生意慘淡的苦日子，現在又要面對成名後帶來的這些爛事。

希望她們能挺過去吧。畢竟，飯店該乾的事是做菜，不是防狼啊。

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