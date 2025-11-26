8旬老婦死後遭兒冒認詐領退休金　被揭發頸粗聲音低沉終穿崩

撰文：ETtoday
出版：更新：

意大利一名82歲老太太早在3年前就已過世，但兒子並未通報死亡或處理後事，反而將其遺體藏在家中，「男扮女裝」冒充母親詐領退休金。

《信使報》、《每日郵報》報導，現年56歲的兒子曾任護理師但長期失業，他將母親格拉齊耶拉（Graziella Dall'Oglio）的遺體用床單包裹、塞進睡袋內，藏在家中洗衣間，冒充媽媽去領錢，甚至為此改頭換面，不僅化妝、戴假髮、穿女裝、塗指甲油，還配戴珍珠項鍊和復古耳環。

意大利一男子「男扮女裝」冒充母親詐領退休金，從監控影片能發現，他進入大樓和離開大樓時的走路姿態完全不同。（X@mattino5）

他「改頭換面」冒充亡母　達到驚人的相似度：

不過，兒子本月初前往博爾戈維吉利奧（Borgo Virgilio）市公所換發身份證時，被戶政人員發現脖子很粗、聲音異常低沉，調閱監視器更發現，這名無駕照「老婦人」離開大樓之後，走路姿態完全不同，而且竟然開車前來，趕緊通報警方。

警方比對照片後，很快意識到這是一宗詐騙案，當場逮捕男子。根據調查，因為得益於母親的養老金及三棟房產組成的房地產投資組合，他的年收入高達5.3萬歐元（約合47.8萬港元）。

警方前往住家搜索，竟發現格拉齊耶拉的遺體早已呈現乾癟、木乃伊化的狀態，目前已送往醫院太平間進行解剖。目前，該男子面臨隱匿屍體及詐欺罪的多項刑事調查。

