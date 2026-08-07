瀘溪河桃酥吃出牙套事件反轉　顧客認造謠致歉　商家：原諒不追究

近日，大連一名網民發佈影片稱，在山姆超市購買「瀘溪河堅果桃酥」吃出疑似金屬牙套的異物，事件引發全網熱議，使瀘溪河陷入輿論漩渦。8月7日，瀘溪河發佈調查聲明，指品牌事後成立專項小組自查，排除金屬牙套混入堅果桃酥產品的可能，涉事消費者亦已澄清影片內容不屬實，並刪除影片並致歉。



有顧客稱在桃酥吃出疑似牙套的金屬異物。（互聯網圖片）

大連顧客食桃酥驚見金屬異物。（抖音）

瀘溪河發聲明。（微博截圖）

據此前報道，當時這名消費者在社交平台發佈影片，指7月25日在山姆會員商店APP購買的「瀘溪河堅果桃酥」，在食用時發現一個疑似「3顆金屬牙套」的異物。

事件隨即在網上引發熱議，不少網民直言「噁心又害怕」，還有網民推測「感覺這款金屬牙套的使用者年齡在50歲以上」，也有網民認為「明顯就是在工廠里哪個員工掉進去的和桃酥混合在一起」。

事件發酵後，瀘溪河網上旗艦店客服回應，企業已經成立專項調查組排查。8月7日，瀘溪河官方微博發佈事件調查結論的聲明，證實經過專項小組自查、監管部門檢查及第三方權威機構審核，均排除金屬牙套異物在生產過程中混入堅果桃酥產品的可能。涉事消費者亦已澄清影片內容不屬實，並主動刪除影片及誠懇致歉。

聲明指出，品牌事後第一時間瀘溪河成立專項小組自查，確認生產過程具備完善異物防控體系，及原料攪拌、烘焙、到密封分裝的影片監控和生產線記錄，完全確認生產過程具備完善異物防控體系，完全排除金屬牙套混入產品的可能性。

同時政府監管部門和第三方權威檢測機構SGS也對工廠進行檢查和審核，未發現金屬牙套異物混入堅果桃酥產品的可能。

瀘溪河於2013年在南京創立，主打產品包括桃酥、肉鬆小貝、泡芙、麻薯等新中式糕點。（小紅書）

聲明強調，涉事消費者張女士已澄清發佈的影片不屬實，並已主動刪除影片及向品牌誠懇致歉。瀘溪河還表示，考慮到事件涉及高齡老人，決定予以諒解。

隨着瀘溪河發佈調查結論，輿論出現反轉，不少網民在瀘溪河官方微博評論，「這麼大度諒解嗎？」、「造謠要付出代價」 、「是張女士拿家裏老人假牙吧」。

不少網民支持瀘溪河維權。（微博截圖）

雖然瀘溪河表明不追究涉事消費者的責任，但無憑無據造謠言並在網上傳播，後果極為嚴重。江蘇愛信律師事務所湯磊律師指，若捏造並散佈虛偽事實損害他人商業和商品，並造成品牌銷量暴跌等重大損失，則涉嫌觸犯損害商業信譽、商品聲譽罪，最高可判處兩年有期徒刑或拘役，並處罰金。另外，若以此要求品牌方給錢，更涉嫌敲詐勒索罪。一旦執法部門介入且符合入罪條件，將依法追究刑事責任。