五一｜敦煌網紅公廁成另類打卡點　遊客揸廁紙拍照　豪華設施曝光

甘肅敦煌夜市一座主題式公廁近來在網絡走紅，自2025年8月啟用以來，吸引大量遊客專程前往拍照打卡，成為當地另類觀光話題。



據《紅星新聞》報導，該設施名為「敦煌淨界」，位於夜市北門附近，外觀採用玻璃帷幕設計，整體造型類似現代建築，與周邊傳統街景形成對比。從外觀來看，並不容易辨識為公共廁所，但因設計感強烈，引發網絡關注。

遊客手握廁紙在敦煌「網紅廁所」外拍照。（圖/翻攝自抖音）

遊客手握廁紙在敦煌「網紅廁所」外拍照：

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報導指出，公廁內部則以敦煌文化為主題，融入石窟元素與壁畫風格裝飾，並搭配綠色植物、香氛與休憩空間。二樓另設有咖啡機與行李寄放服務，整體規劃較一般公共廁所更為多元。

不少遊客表示，是透過社交平台得知該設施後特地前來參觀，甚至將其列為敦煌行程之一。有網友在網絡分享影片，形容該廁所為「打卡景點」，進一步帶動討論熱度。

據敦煌文旅工作人員介紹，敦煌夜市為中國官方評定的3A級旅遊景區，「敦煌淨界」由當地文旅單位與企業合作改造，前身為一棟已有近30年歷史的建築。改造後共分兩層，一樓以「莫高至善」為主題，融入敦煌文化；二樓呈現「雅丹秘境」，營造雄渾奇幻的空間意境。

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另外，「敦煌淨界」外部升級為超白玻璃幕牆，內部則設有親子與無障礙空間，包括母嬰室、兒童安全設備及長者使用設施等，並提供休憩與多功能服務，譬如行李寄存櫃等。

當地文旅單位表示，該設施自營運以來，吸引不少遊客自發參訪，成為夜市新的關注焦點。除公共設施升級外，夜市近期也新增餐飲與特色攤位，帶動整體觀光人潮。

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