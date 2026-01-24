殺豬宴模仿潮釀「喪屍圍城」鬧劇　鄉村爭相搭上流量快車下的隱憂

近日，江西豐城網紅「臥龍哥」在家鄉舉辦殺豬宴一事受到大量網友關注。據媒體報道，「臥龍哥」計劃邀請全國網友聚餐，預備了100桌酒席，但活動當天現場湧入人數高達四五萬人。



一些視頻畫面顯示，現場人山人海，秩序混亂，部分賓客還出現了哄搶餐食的行為，結果成為一場鬧劇。

隨着重慶合川「呆呆妹」搖人殺豬喝湯火遍全網，不少類似的鄉村網紅也紛紛行動，試圖搭上這波流量的快車，然而，熱情與流量背後，也潛藏着一定的風險和隱患。

此前，有多位博主宣佈取消「刨豬宴」。取消活動的原因多是線上流量超場地承載能力，也有部分活動未經報備審批，食品安全與應急保障等措施缺失。1月15日，曾給「呆呆」送豬的重慶璧山「東哥」宣佈取消原定於17日的刨豬宴，所有贊助物資悉數退回。

來的人數太多，我們就是個草台班子，缺少舉行這種場面活動的經驗，害怕讓大家千里迢迢趕來卻體驗不好。

「東哥」在邀請大家來刨豬宴時曾這樣表示。對於取消刨豬宴一事，他表示萬分抱歉，同時還稱會私下邀請遠道而來的朋友到餐廳吃飯，以作彌補。

四川成都一博主也宣佈取消「刨豬宴」，稱因參與人數眾多，活動籌備及外部環境變化，為確保活動現場安全與客戶體驗，經研究決定取消活動。

當地村委會工作人員表示，活動方是當天到現場選址，隨後便計劃舉辦活動，「但『刨豬宴』涉及很多方面，包括食品安全、環保、交通疏導、醫療保障，場地是否佔用耕地、是否合規，豬是否經過檢疫等等。」

湖南一博主直播宣佈活動取消，解釋稱「實際參與人數遠超預期」。（CCTV中央電視台）

1月15日，湖南一博主直播宣佈「刨豬宴」活動取消，解釋稱「實際參與人數遠超預期」「承受巨大輿論壓力」「個人能力有限」，承諾為已到場者提供「最後一頓殺豬飯」。

對於一場「刨豬宴」引起的熱鬧和風波，有媒體評論稱：

可以肯定的是，此類活動確實為一些鄉村帶來了人氣，讓一些名不見經傳的村鎮為大家熟識，不僅讓更多人感受到鄉土氣息與人間温情，還促進了當地文旅產業的繁榮。不過在這背後，如何平衡好流量狂歡與公共秩序、民俗情感之間的關係，必須是擺在每位組織者面前的首要任務。

一場殺豬宴，表面上是請客吃飯，實則是對基層治理能力的一次考驗，村鎮基層普遍缺乏大型活動的組織經驗與應急管理能力，面對短時間內湧入的大量人流，往往難以有效應對，極易使公共秩序失控，甚至引發安全隱患。

一場殺豬宴，民俗是基本內核，流量是附加變量，若本末倒置，便會陷入「為流量所困」的尷尬境地。殺豬宴等民間宴席，本是鄰里之間的温情紐帶，其內核植根於鄉土人情往來中的信任與共享，是鄉土民俗中人們樸素的情感互聯。然而，在流量時代，此類民俗活動易被片面的流量追求所裹挾，淪為人們蜂擁而至的打卡狂歡秀場，當流量散去之後，這種對鄉土記憶的短暫曝光與消費，帶給人們的或只剩一片狼藉和被透支的信任。

「殺豬宴」的流量還在持續，今後的主辦方必須要重新思考「如何辦」「如何辦得更好」等問題，只有將這一宴席回歸「人」的本身，回歸對民俗的尊重與傳承，才能避免在流量洪流中迷失了方向。

