東北｢黃仁勳｣模仿本尊穿著僅需2百多元　復刻喝蜜雪冰城吃炸醬麵

東北遼寧一位28歲農民楊洋，近日開始模仿英偉達（Nvidia，又名輝達）執行總裁黃仁勳在網絡走紅。他聽網民勸說，花了200多元（人民幣，下同）準備黑皮衣、眼鏡與顯卡模型，還在頭上撒麵粉製造銀髮效果，並復刻黃仁勳日前隨特朗普訪華時吃炸醬麵、喝蜜雪冰城的行程，點讚量達數十萬。



不過，有律師提醒，娛樂性模仿雖不構成侵權，但若惡意醜化或藉此商業牟利，則會觸碰法律紅線。



東北遼寧一位28歲農民楊洋，近日開始模仿英偉達（Nvidia，又名輝達）執行總裁黃仁勳在網絡走紅。（抖音@黃銀勳）

東北遼寧一位28歲農民楊洋，近日開始模仿英偉達（Nvidia，又名輝達）執行總裁黃仁勳在網絡走紅。（抖音@黃銀勳）

全套模仿裝備200多元 復刻黃仁勳北京行程

綜合內媒《紅星新聞》、《中國新聞周刊》報道，據楊洋介紹，在模仿黃仁勳之前，他只是一個喜歡用手機記錄農村創業生活的普通農民，一家三口耕種著28畝玉米。2025年7月20日，一位名叫「扎伊爾」的網民在他展示發量的影片下留言「兄弟，買個皮衣，配個眼鏡，模仿黃仁勛吧！」，很快獲得了超過5000個贊。於是，楊洋「聽網民勸」，近期開始試著模仿黃仁勳。

2025年7月20日，一位名叫「扎伊爾」的網民在他展示發量的影片下留言「兄弟，買個皮衣，配個眼鏡，模仿黃仁勛吧！」，楊洋近期開始試着模仿黃仁勳。（抖音@黃銀勳）

5月17日，楊洋發布了第一條模仿黃仁勳的影片。影片中，他對著鏡頭，往剛噴了髮膠的頭髮上抹了一把麵粉，戴上10元買來的眼鏡，穿上100多元淘來的黑色皮夾克，拿著顯卡模型，模仿起黃仁勳的動作。

據悉，這條影片發出兩三個小時後，點讚量就突破了1萬，如今已高達5.3萬。最火的一條影片點讚量超18.8萬，但已被舉報下架。走紅以後，他就開直播，據他稱，每天從中午十二點直播到夜裏十二點，強度非常高，「每次播完，皮夾克都濕透了」。他說，在直播間罵他的人並不多，反而很多人感興趣，覺得很新奇，甚至有人覺得他很正能量，想跟他學習如何模仿。

楊洋花了200多元準備黑皮衣、眼鏡與顯卡模型，還在頭上撒麵粉製造銀髮效果。（抖音@黃銀勳）

在近日發布的影片裏，楊洋還專門復刻了黃仁勳5月隨特朗普訪華時的行程——喝蜜雪冰城、吃炸醬麵，甚至還拎著顯卡模型在街頭閒逛。

楊洋模仿黃仁勳。（抖音@黃銀勳）

楊洋還專門復刻黃仁勳5月隨特朗普訪華時在北京吃炸醬麵的樣子。（抖音@黃銀勳）

黃仁勳隨特朗普訪華時，在北京街頭吃炸醬麵。（X）

黃仁勳北京掃街大口吃炸醬麵 喝豆汁皺眉問：這是什麼東西｜有片

闢謠「月入10萬」 楊洋稱崇拜黃仁勳 認為模仿有意義

有網民傳言，自從模仿黃仁勳後，楊洋的月收入達到了10萬。對此，楊洋否認，「我才直播10天，直播一場收入幾百塊錢，哪來的10萬。」

楊洋稱，自己很崇拜黃仁勳，「據我所知，黃仁勛也刷過盤子，後來去創業了，現在他的公司排名世界第一。這樣的傳奇故事誰不想模仿呢？」他說自己也刷過盤子，但最後回了家。

楊洋模仿黃仁勳。（抖音@黃銀勳）

對於模仿黃仁勳一事，楊洋認為「挺有意義，也是一種挑戰」。很多網民給他提了建議，比如讓他做些正能量的事。據最新發布的影片，楊洋打扮成黃仁勳的模樣，買了10杯蜜雪冰城送給環衛工人。

有人冒充英偉達法務警告 楊洋坦言：希望黃仁勳不跟他一般見識

楊洋坦言，對於突然的網絡走紅，他有些擔心，也收到了一些善意提醒，如果惡意抹黑或不當牟利，可能會引來麻煩。還有網民冒充英偉達的法務，要求他刪除影片。楊洋最新置頂的一條影片稱，自己玩互聯網幾年，「總算要熬出頭了」，他還說，希望黃仁勳和其法律團隊，不要跟他一般見識，後續拍攝和直播時，他會盡量注意個人形象，不會做出影響相關企業的事情。

楊洋表示，希望黃仁勳和其法律團隊，不要跟他一般見識，後續拍攝和直播時，他會盡量注意個人形象，不會做出影響相關企業的事情。（抖音@黃銀勳）

四川維揚律師事務所楊捷表示，針對楊洋模仿黃仁勛走紅網絡，其以娛樂為目的的模仿屬於言論自由、網絡創意表演範疇。楊洋結合皮衣、眼鏡等元素模仿黃仁勛形象進行表演，未惡意醜化，公眾也能清晰辨別為模仿而非本人，故一般不構成侵權，無需承擔民事責任。不過，楊捷也表示，若為了蹭流量突破底線、惡意牟利，則會觸碰法律紅線。