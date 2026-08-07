1歲幼童打碎三亞酒店骨瓷紙巾盒　酒店462元購入索償924元惹議

8月5日，上海蘇女士帶1歲幼子臨時在三亞亞龍灣迎賓館休息，孩童意外摔破客房定製骨瓷紙巾盒，酒店要求按客房標價924元（人民幣，下同）賠償。蘇女士付款後，得知該紙巾盒實際採購價為462元。



事件曝光後引發網民熱議，酒店隨後主動提出退半款和解，但蘇女士認為酒店刻意抬價不接受和解，當地市監部門工作人員表示「酒店物品標價遠高於採購價可能不合理，但是也不算違規。」



被損壞的紙巾盒。（微博）

女士趕機先行賠付 後悉採購價僅一半

綜合《都市快報》、《極目新聞》報道，8月5日下午，蘇女士攜母親與幼子到同學入住的亞龍灣迎賓館客房休整，準備晚間搭機返滬。蘇女士於衛生間沖洗時，幼童扶著房內矮圓桌站起，碰落擺放其上的骨瓷紙巾盒，瓷具墜地缺角損毀，外婆及時抱走孩子並清理碎片。

被損壞的紙巾盒。（微博）

由於需緊急趕往機場，蘇女士委託同學與酒店管家對接賠償。管家稱客房內早已放置物品價目表，紙巾盒官方定價924元，但蘇女士同學稱入住全程從未見過相關清單，直至當日傍晚酒店透過微信發送電子價格表。情急之下，蘇女士快速轉帳全額賠償金，由同學代繳予酒店。

三亞亞龍灣迎賓館內物品價格表。（微博）

蘇女士的同學轉賬給酒店管家。（微博）

付款後蘇女士才獲悉，該款定製骨瓷紙巾盒酒店真實採購進價僅462元，索償金額足足為成本兩倍，令其深感不滿。

蘇女士在社交平台發文吐槽，後酒店主動提出特批半價優惠，轉回462元退款，蘇女士認定酒店存在刻意高價索償嫌疑，囑託同學堅決拒收，計劃退房後向監管部門投訴舉報。

後續酒店開具賠償發票，僅備註「骨瓷面巾抽紙盒賠償款」，未標註品牌，酒店解釋為專屬定製藝術品無市面標識，僅可出示採購合同證明462元進貨成本，卻無法合理解釋初始雙倍索價的依據。

蘇女士與1歲兒子合影。（微博）

蘇女士1歲兒子。（都市快報）

酒店索賠價格引爭議 監管部門：不算違規

事件登上社交熱搜後，不少網民直言「酒店就是靠高價易碎擺件賠償賺外快，日常紙巾盒做成薄脆骨瓷本就別有用心」、「五星酒店明碼價格藏在房間角落，不主動提醒根本看不到，遊客很容易無辜踩坑」、「物品損壞理賠本該算折舊，全新進貨價才四百多，直接按九百多索要，明顯不合理」。

也有網民認為「定製藝術瓷和普通日用品不能一概而論，設計、手工、保養都是成本，高標價符合高端酒店定位」、「帶小朋友出門，本來就要時刻看管，主動避開房內貴重陳設是常識，不能自己疏忽後嫌店家定價太高」。

三亞市文旅局表示酒店物品價格監管歸屬市監部門，市監部門則回應稱，目前無強制規定要求酒店客損標價與採購價相同，標價高於採購價可能涉及運營成本，此類情況不違規；但如果實際賠付金額超出公示價格，則屬於違規，遊客可通過正規渠道投訴維權。