女星朱鋭自爆炒股慘虧已破產失業：日常生計依靠年邁母親接濟

近日，39歲的女演員朱鋭在個人影片中袒露近況，坦言自己已然破產失業，徹底耗盡20年拍戲積攢的全部積蓄，日常生計只能依靠年邁母親接濟。鏡頭前的她情緒低落，眼眶泛紅，道盡中年無業、生活窘迫的真實困境。



據了解，最初她投入40餘萬元（人民幣，下同）本金，恰逢股市行情低迷，初次投資便出現虧損。不甘心虧損的心態讓她持續加碼，再次投入30餘萬元，前後累計投入70萬元全部積蓄。持續補倉並未扭轉局勢，所有資金最終全部套牢虧損。

女演員朱鋭（微博@朱鋭）

朱鋭在個人影片中表示對炒股「悔不當初」：

1987年出生的朱鋭是北京電影學院表演系科班畢業生，演藝起點十分紮實。她的熒幕首作是《詠春》，出道初期便與謝霆鋒、洪金寶等資深實力派演員合作。真正讓她被全國觀眾熟知的，是2009年的國民熱播劇《媳婦的美好時代》。二十出頭的朱鋭，精準演繹出成熟農村婦女潘鳳凰精明潑辣、兼具市井煙火氣的人物特質，演技自然接地氣，讓無數觀眾誤以為她是貼合角色的素人演員。該劇斬獲飛天獎、金鷹獎等多項重磅獎項，也讓朱鋭的熒幕形象深入人心。

從2016年開始，她遭遇了長達七年的跟蹤騷擾，長期活在未知的恐懼之中。騷擾者不僅長期蹲守屋苑、打探個人行蹤，主動搭訕朱鋭的母親套取家庭訊息，甚至專門應聘成為她居住屋苑的保安，以職務之便近距離監視她的日常起居。

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為擺脱騷擾，朱鋭多次搬家、更換住所，也曾主動報警求助。警方結合實際情況，建議她減少公開社交動態，保持低調生活。長期的監視威脅，讓她無法正常出行、公開露面，徹底打亂了演員的工作節奏，身心承受着巨大的壓力。

家庭重擔也成為她難以脱身的牽絆。作為獨生女，朱鋭的母親常年身患疾病，曾出現吞嚥困難的症狀，日常起居需要專人照料。影視劇組拍攝周期長、輾轉多地、作息不固定，常年駐組的工作模式，讓她無法兼顧家庭與拍戲。為照顧生病的母親，她陸續推掉所有外地劇組邀約，演藝工作逐漸停滯，行業內的曝光度和資源也隨之鋭減。

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