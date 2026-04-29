寧夏小學生拒「借車」遭群毆搜家　涉案人未滿14周歲不負刑責

3月21日，寧夏12歲小學生小澤（化名）獨自騎電動三輪車外出時，因拒絕多名中小學生借車要求，遭多人持續毆打、辱罵，施暴過程被拍攝，還被脅迫到其家中翻找財物。

4月20日，寧夏銀川市西夏區聯合調查組發佈情況通報稱，已對涉案9人依法作出處理。4月28日，當地警方出具不予立案通知書，表示「涉案人員不滿14周歲，不負刑事責任」。



因拒絕借車遭群毆並搜家

《極目新聞》報道，3月21日，小澤獨自騎電動三輪車外出玩耍，多名中小學生向其「借車」被拒絕後，在某小區和一處公園，小澤接連遭9人毆打。當天，小澤的母親發現兒子受傷，但不知被施暴。

寧夏一名12歲的小學生小澤（化名）因拒絕多名中小學生借車要求，遭到9人持續毆打辱罵。（極目新聞）

寧夏一名12歲的小學生小澤（化名）因拒絕多名中小學生借車要求，遭到9人持續毆打辱罵。（極目新聞）

幾天後，小澤的家長在微信群發現其被毆打侮辱的影片，隨後報案。經當地醫院診斷，小澤頭部、胸部等身體部位多處損傷，左手軟組織損傷。小澤母親通過巷口CCTV確認小澤遭施暴者脅迫搜家，經清點發現家中有財物丟失，她以家中遭入室搶劫為由再次報案。

小澤身上多處受傷。（極目新聞）

警方：涉案人不滿14周歲 不予立案

銀川市公安局西夏區分局介入調查。4月20日，西夏區聯合調查組通報稱，經調查核實，該事件共涉及中小學生9人，其中6名學生動手打人、2人拍攝影片、1人現場圍觀。

警方依據相關規定，對全部涉案人員依法作出了處理。對一名15歲的打人學生處以行政拘留12日的處罰（不予執行）並予以訓誡，對未滿14周歲的其餘8人出具《責令（家屬）嚴加管教決定書》並予以訓誡。

4月28日，銀川市公安局西夏區分局出具不予立案通知書，上面寫明「我局經審查認為，本案涉案人員不滿14周歲，不負刑事責任」。據報，涉案人員將會歸還錢款。

4月28日，銀川市公安局西夏區分局出具不予立案通知書。（極目新聞）

事發巷口CCTV。（極目新聞）

據悉，涉事學生所在學校依據校規校紀對施暴者分別給予記過、嚴重警告等紀律處分，並同步開展法治教育。案發後，屬地責任部門及時介入，聯繫專業心理老師為受害學生做心理疏導，責令打人學生家長向受害人及家屬賠禮道歉，依紀依規追究相關部門和責任人的責任。

小澤的父親坦言，施暴者年齡尚小，應該給他們一個改過自新的機會，不想影響孩子們的前途，「希望通過這件事，給孩子們及其家長一個教訓，家長要好好管教孩子」。目前，小澤的狀態已有好轉，教育局和學校稱可以安排小澤補課，其他事宜正在處理當中。