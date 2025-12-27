25歲女子吃頭髮20年　醫生從胃中取出2斤異物、堅硬如石頭

浙江杭州一名25歲女子，從小就愛吃頭髮，日前她因腹脹到醫院檢查，醫生最終從她胃中取出2斤頭髮。



浙江杭州一名25歲女子，從小就愛吃頭髮，日前她因腹脹到醫院檢查，醫生最終從她胃中取出2斤頭髮。（錢江晚報）

據《錢江晚報》報道，25歲的杭州女子佳佳（化名），因腹脹已經三四個月，肚摸上去硬得像塊石頭，甚至影響出飯，而到醫院檢查。

醫生本以為是普通的胃腸疾病，然而，當胃鏡探頭進入胃部，醫生發現，成團的異物包塊表面，全是密密麻麻的頭髮。

據了解，由於頭髮無法被胃液消化，也很難把它們排出，在胃酸的作用下，頭髮與食物殘渣及其他胃內容物混合，像滾雪球似的越變越大、越變越硬，逐漸形成堅硬的「胃石」，在臨床上稱為「毛石症」。

最終，醫生用了一個多小時，將有近2斤的頭髮分解後取出。術中出血僅5ml，目前佳佳恢復良好。據悉，成年人平均有8-12萬根頭髮，單根15cm左右的頭髮大約1mg，頭髮總重量也就100-200g。那麼，佳佳吃進去的2斤頭髮從何而來？

佳佳回憶起自己吃頭髮的經歷，可以追溯到幼兒園時期。「我想不起來什麼時候開始第一次吃頭髮，就是逐漸養成了習慣，心情不好、無聊了就會不自覺開始吃。」

佳佳說，即便成年後，她清楚地了解到這樣的行為並不合適，卻無法控制。她的這個習慣持續了近20年，期間也沒有什麼不適，偶爾一些「消化不良」的症狀也會被她自動忽視，直到一個月前腹脹加劇，甚至吃不下東西，才到醫院進行檢查。

醫生介紹，「佳佳這種吃頭髮的行為在臨床上屬於『異食癖』，這類患者經常吃一些非食物性的東西，比如紙、陶土、泥土等，通常這些東西不會對身體造成直接的傷害，但是可能會導致像腸梗阻、便秘、寄生蟲感染等併發症。」

其中，食毛癖的患者在醫學界被稱為「長髮公主綜合徵」，是由於持續的、難以抑制地進食毛髮，導致毛髮在胃內積聚成胃石而發病。其中，80%發生在兒童和30歲以下的青春期女性。

醫生強調，不少家長在發現兒童有進食異物的情況時，會通過打罵的方式來糾正，可能會導致兒童進食異物的行為變得更隱蔽，這樣帶來的後果更加嚴重。所以，家長、老師要加強對兒童生活習慣、異常行為及心理變化的關注，若發現兒童有進食毛髮等異常行為，應及時就診，切莫拖延。