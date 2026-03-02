西安男餐勺卡腸3周險穿孔　醫生內窺鏡手術取出：誤吞應及時就醫

陝西西安28歲的張先生，近日因腹痛到醫院求診，結果CT檢查發現其腸道內竟有兩把餐勺，當時餐勺已造成回腸末端潰瘍，隨時面臨穿孔風險，幸醫生透過內窺鏡成功取出餐勺，讓患者免於剖腹之苦。



南京鼓樓醫院消化內科介紹，張先生因腹痛一周在西安就診，CT檢查發現其腸道內有一長條形高密度影。原來，他在就診三周前曾誤吞餐勺，因餐勺卡在腸道無法排出導致腹痛。因不想接受外科手術取出餐勺，張先生遂在朋友的介紹下到南京鼓樓醫院就診。

CT顯示異物位於盆腔。（南京鼓樓醫院消化內科）

張先生入院後做CT及腸鏡檢查，發現2把餐勺卡在回腸末端，周圍黏膜已形成潰瘍，隨時有穿孔風險。 異物長約12厘米，且位於腸腔狹窄的小腸內，取出難度較大。經過近一小時操作，醫生成功透過內窺鏡將兩把餐勺完整取出。

醫生透過內窺鏡取出餐勺。（南京鼓樓醫院消化內科）

醫生提醒，誤吞異物在臨床較為常見，可能引發消化道穿孔、出血等嚴重後果，一旦發生需在24小時內及時就醫處理，避免出現嚴重併發症。