22歲女獨闖南太行失聯13天　戶外APP鎖定最後軌跡　百人登山搜救

8月9日，22歲女子程某圓在南太行已失聯13天。記者了解到，目前相關部門已經獲取程某圓在「兩步路」（一款能記錄行動軌跡的戶外助手APP）內的最後軌跡，確認在南太行河南輝縣上八里鎮張良廟附近。另據了解，已經有多支搜救力量進行增援，救援隊數量已達十餘支。



南太行，是驢友（戶外愛好者）口中的「中國十大經典徒步路線」之一，地處晉豫兩省交界，因紅巖絕壁、天湖石泉、絕壁峽谷等風景，成為戶外愛好者心中的「天堂」。

程某圓二哥向記者介紹，他家兄弟姊妹三人，這幾天，父母和表哥、表姐夫等家屬都在山中民宿住下，等待消息。失聯後，家人也聯繫了她的同學，但沒能獲得太多線索。

此前程某圓大哥接受媒體採訪時介紹，程某圓在大學學的是地理專業，偏向地質地貌，6月份曾兩次從學校來南太行遊玩。程某圓初中開始就住校，從小到大沒有讓家裏操心過，一直認認真真學習，最終考上了大學。大哥呼籲網友能夠提供更多有效線索。

8月8日晚，其二哥告訴記者，程某圓「兩步路」後台的手機軌跡已確認，在上八里鎮張良廟附近，後期搜索的方向可能主要在這一片區域。

有參加搜救的隊員告訴記者，這幾天的搜索點主要包括對首寺的下方、女兒梯下方東西方向的二道崖和三道崖、三疊瀑、水龍洞等位置，到8月8日當天，已經有救援力量前往將軍峰、關山和張良廟進行搜尋。

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該救援人員表示，他們這幾天每天步行2萬多步，所走的許多路段都是以前沒有人走過的。從目前的情況來看，有點眉目，基本能夠確定人還在山上。8月9日，更多的救援隊伍加入搜尋中來，參與搜索的救援人員可能超百人。

此前的尋人啟事訊息顯示，程某圓，女，22歲，河南省信陽市商城縣人，身高165厘米，體型很瘦。其最後出現的時間為2026年7月27日早上8時至9時之間，最後一筆消費記錄時間為當天的8時45分，走失地點在輝縣對首寺民宿附近。

另據極目新聞此前報道，程某圓於7月21日離家前往南太行遊玩。7月26日晚，程某圓還曾跟家屬視頻聊天。家屬稱，程某圓剛大學畢業，到南太行旅行。失聯前，她的情緒沒有異常。

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