29歲男南太行徒步失聯20日後遺體被確認　救援隊通宵10小時抬下山

一名29歲廣東男子在南太行徒步失聯20日後，於周二（31日）被找到，遺體已經家屬確認，救援隊最後通宵耗時10小時才將遺體抬下山。



尋人啟事顯示，事主為程先生，廣東茂名人。2026年3月11日抵達新鄉東站後（與人）失去聯繫。

據《極目新聞》，30日，參與救援的自媒體博主「野馬」介紹，他與另一名救援人員在一處山崖下展開搜救時，在老龍口瀑布對面觀景台下方發現一具身穿黑色衣服的男性遺體，疑似程某，遺體位於一處樹林中，觀景台與發現遺體的地點有七八十米的垂直落差，現場「環境比較複雜」，遺體有待親屬進一步確認。

遺體經家屬確認後被運送下山。（極目新聞）

31日上午，「野馬」再透露，遺體經家屬確認後，當日清晨已被運送下山。同日，神鷹救援隊隊員馮文雲證實，遺體已經得到程先生姐姐的確認，自己參與了運送遺體下山的過程。前一晚8時許，救援人員連夜上山，以人力的方式，接力抬運遺體，至早上6時許將遺體運送下山。

據馮女士提供的畫面顯示，多名救援人員身穿反光衣，頭戴射燈或者拿著手電筒，呈一字形步行前進。馮文雲表示，現場有很多大的碎石，還抬著過了一條河，「隊員都累趴了」。他直言自己與隊友們救援的經驗不少，仍覺得涉事路段是挺危險的。