深圳女搬屋遭坐地起價　報價570元　到樓下變5060元才肯搬上樓

近日，深圳市民陳女士透過網上平台預約搬屋，雙方前期溝通報價為570元（人民幣，下同），但搬屋當日搬運團隊將傢私運到了目的地樓下後，稱需要支付5000餘元才能搬上樓，最終陳女士支付了5060元，對方將梳化、茶几、電視櫃、冰箱搬上樓。



深圳陳女士遇「搬屋刺客」。（第一現場）

深圳陳女士遇「搬屋刺客」。（第一現場）

綜合《第一現場》、《極目新聞》報道，深圳市民陳女士反映，她通過線上平台聯繫的搬屋公司在線上報價570元，然而搬屋當天，上門的團隊卻按傢俬逐件計費。陳女士稱，搬到了目的地樓下後，搬家師傅才說需要5000多元才能搬上樓。最終，陳女士支付了5060元，對方才將梳化、茶几、電視櫃、冰箱搬上樓。

陳女士與搬屋公司客服線上聊天記錄。（第一現場）

陳女士與搬屋公司客服線上聊天記錄。（第一現場）

平台事後回應，指570元只屬起步價，事前並不清楚陳女士有大量大件傢俬，原本報價二千多元可將貨品搬至樓下，但陳女士堅持要求包幹收費。搬運師傅解釋，最終費用包含樓層附加費、大件傢俬上樓費，以及每小時300元人工費，因此金額遠超最初報價。

深圳市民陳女士反映，她通過線上平台聯繫的搬屋公司在線上報價570元，然而搬屋當天，上門的團隊卻按傢俬單獨計費，最終總費用竟高達5000多元。（第一現場）

網民熱議加價套路 律師提供維權指引

事件在社交平台發酵後，大批網民留言批評：「5000多搬屋？！太坑了……這樣誰還敢找平台搬屋了」「好的搬家公司就不這樣，電話里就把所有細節問清楚，報價就是最後結算的價格。」「搬到一半，突然要求加價，有點威脅恐嚇的意味」。

律師表示，如搬屋方以拒搬、扣留貨物、拖延離開等方式迫使客戶接受加價，可能超出一般民事糾紛範疇，涉嫌強迫交易罪。