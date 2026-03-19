「螞蟻搬家」式盜竊　浙江女半年盜公司珠寶逾500件總價¥200萬

近日，浙江省諸暨市公安局姚江派出所破獲一宗職務侵佔案，倉管員姚某盜竊公司500多件珠寶，總價值200萬元（人民幣，下同）。目前，姚某已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵查中。



倉管員姚某盜竊公司500多件珠寶，總價值200萬元。（都市快報）

公司珍珠飾品持續丟半年 老闆懷疑內部作案

《都市快報》報道，今年年初，姚江派出所接到珠寶企業負責人周老闆的報警稱，公司珍珠飾品近半年來持續出現丟失的現象，尤其是一些價值較高的巴洛克、澳白以及大溪地裸珠等。周老闆表示，涉及金額較大，懷疑為內部人員長期作案。

該公司普通珠寶存放在倉庫內，價值較高的裸珠則單獨存放在周老闆辦公室的保險櫃內。（都市快報）

接報後，民警迅速趕赴現場展開調查。企業內部相關人員表示，該公司普通珠寶存放在倉庫內，參與網絡直播的主播需求在倉庫內選取珠寶，直播結束後再歸還至倉庫，由倉管員姚某負責出入庫登記。而價值較高的巴洛克、澳白及大溪地等裸珠則單獨存放在周老闆辦公室的保險櫃內。

民警發現，倉庫出入庫登記管理較為鬆散，且主播用完裸珠後，往往不能及時歸還保險箱，甚至交由姚某代為歸還。

偷卸珠寶金配件出售 累計金額200萬元

公司倉庫。（都市快報）

民警通過調查得知，姚某在短短半年內還清了十萬元欠款，且個人賬戶中出現多筆來源不明的大額交易，與她的正常收入明顯不符。

姚某交代稱，自2025年8月起，她利用職務之便，在倉庫隱蔽處偷偷拆卸珠寶上的18K金、14K金配件，每日小量攜帶下班，積攢到一定數量後前往珠寶回收店以當日金價出售。對於價值較高的裸珠，她主動幫助主播歸還裸珠，趁機從中截留。

最終，姚某通過「螞蟻搬家」式的手段，在半年時間內共計盜竊珠寶500餘件，累計涉案金額約200萬元。目前，姚某已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵查中。