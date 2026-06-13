深圳灣文化廣場展覽「匠作中國」 打卡非遺工藝及現代建築美學

深圳灣文化廣場大型展覽「匠作中國」，於北館5號廳展出進行時。



快去深圳新晉藝術地標，打卡一場中國非遺美學盛宴吧～

深圳灣文化廣場 現代建築美學

展覽地點位於深圳灣文化廣場，白色的建築空間、極簡流暢的建築線條，像是走進了未來空間，光是打卡建築就值得一去～

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匠作中國——傳統美學與當代設計的融合

展覽涵蓋陶瓷、漆器、竹編、剪紙、紡織、彩扎、木雕、金屬等多種手工藝作品。非遺工藝美學在與當下生活的互動之間，匠人、設計師與藝術家將思想與情感注入器物，使每件作品都成為對生活的深刻觀照。展館面積很大，足以走走停停逛個半天。

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匠作品牌館——觸手可及的生活美學

匠作品牌館現已開放，以精品展陳、文化收藏、非遺體驗三大功能為核心，讓東方匠作化為觸手可及的生活美學，觀眾可以親身參與工藝手作體驗。

匠作中國

地址：深圳灣文化廣場北館B1層5號廳

展期：即日至2026.12.31

開放時間：周二至周日10:00-18:00（17:00起停止入場）

票價：60元人民幣／人（可通過「深圳灣文化廣場」小程序預約購票）



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