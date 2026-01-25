廣東嶺南建築的立體畫卷　灰塑：屋脊上的非遺

廣東的屋脊之上，盛開着一種更為絢爛的非遺藝術——灰塑。

灰塑以石灰和彩繪，在祠堂、廟宇與門樓的屋頂上，塑造出一個個永不謝幕的戲台。這次，我們將走訪3處特色廣東傳統建築，看這門廣東特有的非遺雕塑，如何展現嶺南之美。



廣州陳家祠 露天的灰塑博物館

灰塑，是嶺南傳統建築上特有的裝飾藝術，匠人用石灰、麻繩等材料在屋脊、山牆等處以銅線為骨，塑形批灰，最後彩繪而成，其作品能經受百年風雨。

廣州的陳家祠（陳氏書院），堪稱灰塑藝術的「露天博物館」。這裏的灰塑不僅面積巨大、數量繁多，且題材包羅萬象。工匠將歷史故事、吉祥圖案和嶺南風物全都搬上了屋脊簷角，使其色彩絢麗，造型立體，遠遠望去猶如一場永不落幕的慶典。

陳家祠，又稱陳氏書院，是清代廣東省內七十二縣陳氏宗親和力修建的合族宗祠，以「三雕兩塑」等精湛裝飾著稱，被譽為「嶺南建築藝術的明珠」。（Getty/當代中國授權）

陳家祠的灰塑題材包羅萬象，既有神話歷史人物故事，也有象徵吉祥的花鳥魚蟲與瑞獸，生動展現了嶺南的民間信仰與生活情趣。（Getty/當代中國授權）

陳家祠的灰塑以色彩艷麗奪目著稱。其屋頂上遍布着寶藍、翠綠、明黃與朱紅等礦物彩料，歷經百年風雨依然鮮亮，形成絢爛的視覺衝擊。（Getty/當代中國授權）

陳家祠的灰塑遍布於屋脊、簷角、山牆等建築組件上，它們讓祠堂的屋頂輪廓線變得無比豐富熱鬧，堪稱中國建築中裝飾密度最高的「屋脊藝術博物館」。（Getty/當代中國授權）

其中最引人注目的經典，當屬首進庭院東廊屋脊上的《劉慶伏狼駒圖》。這組灰塑取材於古典小說，人物打鬥場景激烈，表情生動，是精湛技藝的代表。

此外，陳家祠各處還遍布着寓意美好的圖案，如象徵「功名顯達」的公雞與牡丹，寓意「福壽」的蝙蝠與蟠桃。這些灰塑共同構成了一部立體的民間文化百科全書，讓陳家祠的屋頂成為最絢爛的風景。

佛山祖廟 諸神狂歡的民間戲台

與陳家祠的宗法莊重不同，佛山祖廟的灰塑充滿了來自世俗生活的熾熱生命力。

作為供奉北帝的信仰中心，它的屋脊宛如一個開放大戲台，上演着諸神與英雄的狂歡。題材幾乎全為粵劇戲文中廣為流傳的武戲與神話，如「哪吒鬧海」、「八仙賀壽」。藝術風格極度誇張：人物造型雄健，動作幅度激烈，面部表情奔放，充滿了戲劇性的張力。

佛山祖廟，始建於北宋年間，是供奉北方真武玄天上帝的著名道教廟宇。它集明清建築、嶺南工藝之大成，又有「東方民間藝術之宮」之譽。（Getty/當代中國授權）

佛山祖廟的灰塑以金、紅、寶藍等濃烈色彩為主，人物造型誇張，動作幅度大，充滿戲劇性動感，在陽光下格外耀眼奪目。（Getty/當代中國授權）

佛山祖廟的灰塑，題材多取自《三國演義》、《封神演義》等戲文中的武打與神話場景。屋脊如同熱鬧的戲台，充滿民間熾熱的色彩。（Getty/當代中國授權）

色彩運用也更為大膽濃烈，以金、紅、寶藍為主，在陽光下耀眼奪目，與廟內終日繚繞的香火、鑼鼓喧天的節慶氛圍渾然一體。

佛山是着名的武術與手工藝之鄉，這種充滿力量感與裝飾趣味的灰塑，正是其剛健、樂觀、熱愛華彩的民間審美的最佳體現。它不僅娛神，更娛人，是百姓精神世界最直白、熱烈的視覺表達。

江門開平碉樓 中西合璧的藝術印記

如果説陳家祠和佛山祖廟看的是具有傳統色彩的灰塑，那麽在江門開平碉樓的灰塑，則是一種別具風格的「中西混搭」。

開平碉樓的灰塑，最大的特色在於其中西合璧的巧妙融合，碉樓本身是融合西洋風格的防禦性住宅，而匠人們卻在窗楣、門楣和山牆的頂部，精心布置了傳統的中式灰塑裝飾。

開平碉樓，位於廣東江門，集防衛、居住功能於一體，融合中西風格，於2007年被列入《世界遺產名錄》。（Getty/當代中國授權）

開平灰塑技藝，始源於清代中期，後來隨着赴美華僑回鄉建造碉樓，將西方特色融入傳統藝術中，使開平灰塑變得尤為獨特。（Getty/當代中國授權）

在開平碉樓的西式拱窗與柱式之上，常點綴着蝙蝠、牡丹等中式吉祥灰塑，中西合璧，形成江門獨特的色彩。（Getty/當代中國授權）

碉樓上的灰塑，題材多選用寓意深遠的吉祥圖案，如象徵富貴的牡丹、寓意多子多孫的纏枝瓜果，以及代表福氣的蝙蝠。這些灰塑的用色通常較為雅致，造型精巧，與碉樓厚重的牆體和西式拱券形成鮮明而和諧的對比。

其中最經典的例子，莫過於自力村或馬降龍村落一些碉樓窗拱上方的灰塑裝飾。它們就像一枚枚中國傳統文化的印章，蓋在了異國風情的建築上，仿佛訴說着這些樓主人們在擁抱外來文化的同時，內心深處對故土傳統的堅守與眷戀。

