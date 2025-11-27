賞非遺、品工夫茶、聽潮僑故事　港澳及海外媒體沉浸體驗潮州文化

11月24日至26日，由潮州市委宣傳部主辦、南方國際傳播中心South承辦的港澳及海外媒體潮州採風團活動舉行。來自港澳和東南亞國家的15位機構媒體記者與自媒體人齊聚潮州，在這座素有「嶺海名邦」「海濱鄒魯」美譽的千年古城裏，開啟了一場探尋潮州文化魅力、見證城市發展活力的精彩之旅，為即將召開的第二十三屆國際潮團聯誼年會提前點燃熱烈氛圍。



探訪文化地標，感悟千年文脈

韓文公祠。（南方+）

採風首日，媒體團踏入韓文公祠。這座為紀念唐代文學家韓愈而建的祠宇，依山臨水，古樸典雅。祠內碑刻林立，記載着韓愈治潮的豐功偉績與潮人對他的崇敬緬懷。韓愈在潮短短八月，卻興辦教育、驅除鱷患、關心農桑，對潮州文化發展影響深遠。

毗鄰的廣濟橋，橫跨韓江，是中國四大古橋之一。這座集樑橋、浮橋、拱橋於一體的古橋，以其獨特的建築風格和深厚的歷史底蘊吸引着眾人目光。大灣區時報副總編輯李翔感慨道：「一到潮州，就被這裏的獨特韻味打動了——食物地道，人文厚重。今天第一次走上廣濟橋，真切感受到潮州人的智慧與匠心。」夜晚的廣濟橋燈光璀璨，與江水交相輝映，盡顯浪漫風情。

在廣濟橋的西端，矗立着廣濟樓，它是潮州古城標志性建築。媒體團一同登上城樓，俯瞰古城風貌，街巷縱橫交錯，古民居錯落有致。這裏匯聚了眾多潮州非遺項目，木雕、潮繡等工藝精湛，每一件作品都承載着潮州人民的智慧與匠心，展現出非遺的獨特魅力與傳承發展。

廣濟橋是中國四大古橋之一。（南方+）

饒宗頤博物館則是一座文化寶庫，為紀念國際著名漢學家、國學大師饒宗頤而建。館內陳列着饒宗頤先生的生平事跡、學術研究成果和榮譽證書等。饒宗頤先生在學術領域涉獵廣泛，涵蓋歷史、文學、考古、宗教等多個領域，成果豐碩，為中華文化的傳承與傳播作出了卓越貢獻。

漫步古城街巷，品味地道潮味

牌坊街是潮州古城的核心區域，每一座牌坊都訴說着一段歷史故事。漫步街頭，古色古香的騎樓店鋪林立，傳統手工藝品、特色小吃琳瑯滿目。在這裏，媒體團不僅感受到了濃厚的歷史氛圍，還體驗到了潮州古城的文旅發展活力。

載陽茶館內，潮劇的悠揚唱腔與工夫茶的裊裊茶香相互交融。潮劇，作為潮州文化的重要瑰寶，以其優美的唱腔、生動的表演和豐富的劇目聞名遐邇。演員們身着華麗戲服，粉墨登場，一招一式盡顯功底，一唱一念韻味十足。而工夫茶作為潮州的傳統飲茶習俗，以其精致的茶具、獨特的沖泡方式和濃郁的茶香聞名遐邇。媒體團一邊品嘗着香氣四溢的工夫茶，一邊觀賞潮劇，感受着潮州文化的獨特韻味。

「這是我第二次來潮州，變化真大！」來自香港的自媒體人朱雪霞興奮地表示，上次來時文創產品還沒有這麽豐富，如今街頭巷尾多了很多年輕人喜歡的設計，既有非遺元素，又充滿時尚感。「等下一定要再去『掃街』，把心儀的潮州好物帶回家！」

載陽茶館。（南方+）

來自俄羅斯的自媒體人克秀也難掩喜愛之情：「我一直對中國歷史文化充滿興趣，這次來到潮州，是一次難得的學習機會。這裏的古建築、非遺工藝和生活習俗，都讓我更深入地理解了中華文明的延續與活力，也更加了解潮州文化。」

在陳偉南文化館，媒體團一同領略了著名潮籍慈善家陳偉南先生愛國愛鄉、熱心公益的先進事跡。陳偉南先生一生致力於推動家鄉教育、文化、慈善事業發展，捐資興建學校、醫院等眾多公益項目，為潮州的社會進步作出了重要貢獻。他的善舉激勵着更多潮人傳承和弘揚愛國愛鄉精神。

聆聽潮僑故事，見證城市發展

載陽茶館內的潮劇表演。（南方+）

大吳會客廳裏，媒體團了解到僑胞回報家鄉的動人故事。眾多海外僑胞心系故土，積極投資家鄉建設，引進先進技術和管理經驗，為潮州的經濟發展注入新活力。來自泰國華人頭條的記者鐘智博感慨地說：「作為第三代潮人後裔，能回到祖籍地潮州，我深感榮幸。一路走來，從泛黃的僑批到華僑捐建的鎮海樓、興辦的學校、支持的公益項目，處處體現着『愛國愛鄉、情系桑梓』的潮僑精神。我們在海外拼搏，不忘反哺家鄉——這正是潮人代代相傳的根與魂。」僑批是海外僑胞通過民間渠道寄回國內的匯款憑證，承載着僑胞對家鄉的思念與牽掛，是研究華僑歷史的重要資料。

鎮海樓作為潮州文化的重要象徵，見證了潮州的歷史變遷與文化傳承。在這裏，媒體團深入了解了潮州文化的發展脈絡，感受到這座城市在傳承中創新、在創新中發展的堅定步伐。潮州古城南門義興甲文化街區通過保育活化，既保留了歷史文化街區的原真性和完整性，又融入了現代元素，煥發出新的生機與活力。媒體團一行走進街巷內雅致的茶舍，圍坐品工夫茶、嘗地道小吃，在氤氳茶香與輕松交談中，沈浸式感受古城「老味道」與「新生活」的和諧交融。

來自澳門的自媒體人李焯冬稱讚道：「潮州人民的熱情讓我印象深刻。他們待人真誠有禮，整座城市洋溢着溫暖與善意。入住的潮州國際會展酒店服務也很貼心。潮式早餐、自助早餐品種豐富；客房舒適，房內還有工夫茶具和茶葉。酒店大堂有潮汕之窗壁畫和竹編裝置，潮文化氣息濃厚。」

外國自媒體人稱，對中國歷史文化充滿興趣。（南方+）

據悉，這座「會展+酒店」現代化會展綜合體總建築面積8.25萬平方米，擁有3萬平方米展覽空間，其中5個4000—4700平方米無柱展廳、2個4000平方米有柱展廳；配備3800平方米會議空間，包括2400平方米歸潮廳、700平方米興潮廳以及13間會議室；配套酒店173間精美客房，能夠充分滿足年會期間各類大型會議、主題論壇、聯誼活動的場地需求。

在空間布局方面，潮州國際會展中心根據大會流程配合籌委會精準規劃功能區域，涵蓋會議區、展覽區、用餐區、訪談區、休息區等多個板塊，各區域動線設計科學合理，既能保障大規模人流有序通行，又能滿足不同活動的獨立開展需求。此外，會展綜合體更以高規格設施與智能化配置賦能年會全流程，先進的光電系統、高清LED顯示屏、立體環繞式音箱等，將為與會嘉賓帶來卓越的視聽體驗。酒店區域配備多台智能機器人，為賓客提供信息查詢、物品配送、快遞上門等高效便捷服務。

澳門蓮花衛視記者孔令曦則注意到：「走在古城街頭，隨處可見『喜迎第二十三屆國際潮團聯誼年會』的宣傳旗幟，氛圍熱烈而溫馨。整座城市幹凈整潔、秩序井然，看得出潮州正以最好的姿態迎接全球潮人回家。」

此次採風活動中，港澳及海外媒體人通過實地參觀、調研採訪，全方位、多角度地了解了潮州的歷史文化、城市發展和風土人情，後續將發布相關報道，進一步提升潮州城市知名度和美譽度，助力潮州打造活力古城、濱海新城的國際城市形象，以嶄新的姿態迎接第二十三屆國際潮團聯誼年會的到來。