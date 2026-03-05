宜蘭縣議會秘書一家3口突然「人間蒸發」　調查指已分批前往大陸

台灣宜蘭縣議會秘書黃毓恒一家3口近日驚傳失蹤，引發當地關注。據《聯合報》周四（5日）報道，經查，黃家3人已於過年前出境前往大陸。



報道指，位高9職等的秘書黃毓恒失聯，兒子未上學被通報中輟，縣議會驚覺事態嚴重，透過各種方式都聯絡不上人，遂派人前往黃家查看，卻發現大門深鎖、人去樓空，黃毓恒連同妻兒一家3口「人間蒸發」，就連黃毓恒的父親也不清楚兒子一家去了哪，震驚地方。

據黃毓恒友人及縣議會最新消息指出，黃毓恆與妻小分成兩梯次飛往大陸，家人也證實3人都沒有在台灣過年。其中，黃毓恆離台時間是1月26日，妻子與兒子的離台時間2月12日。在開學前一天，人已不在台灣的黃毓恒還通知連絡學校要幫孩子辦理轉學。

而黃毓恒日前已透過社交平台傳出辭職書，也是從境外傳真。據報，黃將近1年前發現胰臟囊腫切除手術，後因血糖經常飆高而請假住院，不過去年11月及12月間的請假，他被懷疑並非去住院，而是去處理個人事務。也因為曠職，黃將遭到縣議會處分記過免職，故透過Facebook傳出辭職書，以「個人健康狀況不佳」為由辭職，還附上親筆簽名及指紋。

黃毓恒已前往大陸。（ FB）

黃毓恒現年51歲，據指為人客氣、工作認真、喜歡結交朋友及投資。因縣議會只有2位秘書，9職等的他與秘書長都是議長的左右手，相當受到戲重。事件發生後，縣政府通報警方尋找孩子，黃毓恒的家人也報案尋找「失蹤人口」，最新進度是發現他們已出境前往大陸，至於是否有再轉往其他地方則尚待追查。

值得一提的是，黃毓恒以往在擔任刑警期間也曾經有「失蹤」紀錄，當時他背負債務，由父親幫忙處理，之後辭去公職，2019年至宜蘭縣議會服務。由於喜歡做生意、出門以名車代步，並以妻子的名義投資，包括與人合夥蓋房、經營遊覽車公司，生物科技AI養蝦、培育香菇及投入物聯網等，外界研判，黃家失蹤一事涉及投資失利。