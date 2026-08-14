廣西49歲男因好奇將80cm充電線插入尿道　痛到爆無法排尿急送醫院

「醫生，快救救我！實在憋不住了，下腹部疼得快要炸開……」近日，49歲的患者黃先生，因「留置膀胱異物後排尿不適7小時」緊急來到廣西欽州市第一人民醫院就醫。



完成盆腔三維CT檢查後，結果讓醫護人員震驚：發現患者尿道插入一根直徑約6mm、長約80cm充電線，線纜捲曲纏繞滯留於膀胱內，嚴重堵塞尿路、導致尿道下段嚴重狹窄、尿液無法正常排出。

廣西一名49歲男子因一時好奇將80厘米長充電線插入尿道。（第一現場）

後續，泌尿外科緊急為黃先生進行了急診手術，順利將滯留於膀胱的充電線完整取出。經過一段時間的對症治療，目前，黃先生已經康復出院。

患者尿道插入一根直徑約6mm、長約80cm充電線。（第一現場）

泌尿外科專家鄭重提醒大家，要加強生理知識學習、培養正常的心理和性格，強化自我保護意識。人體尿道內壁佈滿脆弱黏膜與豐富微血管，耐受度極低，充電線、繩索等硬質異物強行置入，多重健康風險接踵而至：

1. 急性出血與尿道撕裂：線纜外皮、金屬接頭極易劃傷、撕裂尿道管壁，引發持續性血尿、劇痛；若用力拉扯，可直接造成尿道斷裂。

2. 重度感染危及全身：線纜攜帶大量細菌進入泌尿系統，快速誘發尿道炎、膀胱炎，嚴重時上行感染腎臟，誘發膿毒血癥，存在休克風險。

3. 尿路梗阻、臟器損傷：異物滑入膀胱後極易纏繞打結，堵塞尿道出口，造成尿瀦留、膀胱高壓，甚至引發膀胱穿孔、腹腔感染。

4. 終身後遺症：反覆黏膜損傷癒合後會形成瘢痕，誘發尿道狹窄，後續需長期擴張手術，伴隨排尿困難、性功能受損等永久問題。



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