直徑6cm茶杯塞肛門！台男稱「不小心」　3日無法排便終開刀取出

一名男子因肛門塞入陶瓷杯，導致腹脹三天無法排便，就醫透過X光檢查發現異物後，原本嘗試使用器械將杯子夾出，但因杯緣光滑無法施力，且杯子被大腸完全包覆，部分腸子已出現缺血壞死。



駐診於台灣李綜合醫院的台中榮總外科醫生吳坤達表示，該名患者到院時僅訴說三天無法排便感到困擾，因害羞而未提及肛門內有異物。

男子因肛門塞入陶瓷杯，導致腹脹三天無法排便。

經X光攝影檢查後，醫療團隊在骨盆腔內發現一個直徑約6公分、高約8公分杯口朝下的陶瓷杯，立即安排患者進入手術室處理。

一開始我們嘗試使用各種器械直接將杯子夾出來，但因杯面光滑，試了很多次都無法成功。

吳坤達說明，隨後團隊改用腹腔鏡技術，仍無法順利取出，且擔心若將杯子夾碎可能傷及患者或造成感染風險，最終決定採取開腹手術。

吳坤達解釋，手術團隊在患者腹部切開，直接「破肚開腸」劃開腸子，耗時兩個多小時才順利取出杯子，同時為患者做了一個人工造口，使其能夠暫時正常排便。

真的無奇不有，我看到也嚇一跳。

吳坤達醫生表示，術後詢問患者杯子如何進入體內時，對方僅害羞地回應：「我不知道，我不小心的！」據了解，患者原本嘗試用力像排便一樣將異物排出，卻因卡得太緊而無法成功，憋了至少三天無法解便，最終不得不就醫求救。

吳坤達指出，肛門塞入異物的案例在臨床上多基於好奇或尋求刺激，他曾聽說過有人塞入棒球、按摩棒甚至椰子的案例。醫生警告，這類行為可能導致肛門括約肌鬆弛而失禁，甚至造成腸子壞死、破裂，引發腹腔感染併發腹膜炎，存在致死風險。若腸道受傷嚴重，患者可能需要裝設人工肛門才能正常排便，提醒有特殊嗜好的民眾切勿輕易嘗試。

