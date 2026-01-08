男子陰莖手術失敗「短了6厘米」兼不舉　15年後終判醫院須賠償

西班牙一名男子因陰莖彎曲問題接受手術治療，術後竟導致生殖器縮短6厘米，歷經15年漫長訴訟後，法院近日判決醫院須賠償2萬歐元（約港幣18.2萬元）。



El Doce報導，這名現年67歲的男子2011年10月因陰莖異常疼痛勃起及彎曲問題求醫，被轉介至卡塔赫納聖瑪麗亞德爾羅塞爾醫院泌尿科，確診罹患佩洛尼氏病（Peyronie's Disease），這是一種會造成纖維組織形成、陰莖彎曲及勃起疼痛的疾病。

由於藥物治療成效不佳，他在醫師建議之下於2012年10月在穆爾西亞一間公立醫院接受陰莖矯正手術，術後被要求暫停所有性行為，並安排隔年6月回診追蹤。

未料手術後狀況更糟，男子不僅出現嚴重勃起功能障礙，陰莖更縮短了6厘米，嚴重影響正常性生活，且由於龜頭被埋進皮下脂肪組織中，連坐著都會感到疼痛。

這名男子四處求醫，2015年1月瓦倫西亞一家醫院泌尿科專家卻告訴他，他的病情已無法復原，令他憤而提起訴訟，求償逾6.7萬歐元（約港幣61.1萬元）。

法院審理後認定，患者術前雖簽署同意書，但醫院提供的資訊過於籠統，未能讓患者在知情狀況下做出決定，更重要的是院方未告知患者手術失敗機率很高，且存在陰莖縮短及影響性生活的重大風險，最終法院判決穆爾西亞衛生部門須賠償男子2萬歐元。

