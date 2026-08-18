水泥封樹坑膠布封死渠口　廣州滅蚊行動惹街坊不滿：滅蚊定滅人？

廣東省今年展開大規模滅蚊行動，惟執行手法再掀爭議。近日有廣州居民反映，社區為防止積水滋生蚊蟲，竟以水泥封死綠化帶及樹根土坑，甚至用塑膠網堵住下水道口，結果雨天反致落葉垃圾堆積、排水不暢。



在白雲區、荔灣區等地，部分綠化帶及樹根土坑被水泥填平，就連寫著「愛護綠化，人人有責」的標牌旁亦未能倖免。（經視直播）

街頭井蓋的排水孔亦被膠布整齊封死，僅留一個透水孔。（小紅書）

亦有居民抱怨工作人員天天來樓道走廊噴殺蟲劑，昨天被熏得喉嚨痛，這是在滅蟲還是滅人？（小紅書）

水泥封樹坑 排水孔遭膠布封死

據《經視直播》，廣州多位居民8月15日在社交平台反映，在白雲區、荔灣區等地，部分綠化帶及樹根土坑被水泥填平，樹池內數棵樹木底部被厚實水泥箍住，就連寫著「愛護綠化，人人有責」的標牌旁亦未能倖免。

有網民質疑：「太離譜」「封這麼死，植物怎麼活。」有附近街坊猜測，此舉可能是為了處理黃土裸露，減少積水滋生蚊蟲，但普通水泥完全不透水、不透氣，等於直接把樹根悶住。

此外，在社交平台有網民指廣州街頭井蓋的排水孔亦被膠布整齊封死，僅留一個透水孔，亦有工作人員往排水渠鋪設「蚊帳」防蚊，不少網民認為此舉或導致下雨後積水問題反而加劇。

此外，有居民抱怨：「街道（工作人員）在街道，甚至是樓道走廊噴殺蟲劑，昨天被熏得喉嚨痛，這是在滅蟲還是滅人？」

不過據《羊城晚報》，早在去年，廣州市疾病預防控制中心消媒部部長李魁彪就回應稱，廣州市消殺使用的衛生殺蟲劑是安全的，其主要用於防治蚊、蠅、蟑螂等衛生害蟲，施藥環境為人類居住場所，其保護對象是人。

有居民抱怨工作人員天天來樓道走廊噴殺蟲劑，昨天被熏得喉嚨痛，這是在滅蟲還是滅人？（小紅書）

廣州一作業車輛正在噴藥滅蚊。（小紅書）

另有居民抱怨工作人員每逢早飯同晚飯時間噴藥。（小紅書）

而針對樹坑被水泥封死一事，白雲區松洲街道辦事處工作人員8月17日回應稱，街道很重視這一情況，正在對相關情況進行核查。

去年江門滅蚊亂象重演？

去年十月，廣東省為應對基孔肯雅熱等蚊媒傳染病而強力滅蚊，但引發諸多防疫亂象。例如江門當局要求居民上交鑰匙配合入戶消毒，未經同意闖入家門搬走盆栽植物，在農貿市場噴殺蟲劑等。

網民指魚池被砸了，花壇也被砸了。（截圖）

網民發佈的CCTV畫面顯示。（浪潮新聞）

有居民反映，部分社區以滅蚊為由，擅自拿走或破壞居民家中的綠色植物或盆栽，有閉路電視錄影顯示工作人員未經允許翻牆進入居民院子，砍伐、搗毀院中樹木綠植。如今廣州滅蚊行動再現爭議，不少網民憂慮亂象重演。