基孔肯雅熱｜江門下重手滅蚊　新冠疫情的一切又回來？

中國廣東省江門市最近因為滅蚊的事情，鬧得人心惶惶。

今年夏天，廣東一些地方爆發基孔肯雅熱疫情，這種疾病由伊蚊傳播，因此各地面對蚊子如臨大敵。原本以為天氣要開始轉涼，疫情也該慢慢消停了，沒想到9月份疫情在江門反彈。當地大規模動員消殺滅蚊，有民眾形容最近好像生活在「霧都」裡。

這原本是為了保障民眾健康與生命安全，可公權力的越界卻讓這份初衷變了味。有江門市民上星期向媒體投訴，社區為了防疫，發出緊急通知，要求老舊小區中的單車房（車庫改建的房子）業主上交鑰匙，配合防疫人員入戶消殺。那些逾期未提供鑰匙或未開門的，官方會拍照記錄並由專業人員強制開鎖。

工作人員闖入。（截圖）

該工作人員將綠植拿下天台。（截圖）

有網民也反映，自己在家裡一覺醒來，家中的綠植不翼而飛，看了監控才發現，竟有滅蚊人員擅自闖進他家，把家裡的綠植給搬走了。還有居民反映，種在自家天臺的綠植都被搬空；村莊裡幾十年的老樹也被砍伐。

基孔肯雅熱是蚊子惹得禍，可寵物狗也一起遭殃，有社區以「杜絕因犬隻飼養引發蚊蟲滋生」為由，要求飼養犬隻的業主在三天內將犬隻徹底清理完畢。江門市代管的縣級市鶴山，甚至還為防疫大陣仗拆除舊房，理由是這類房子會導致蚊蟲滋生繁衍。

江門的這輪疫情來勢洶洶，9月底至10月初，一周新增病例超過3000宗，官方為了防疫絞盡腦汁。中共江門市委常委9月底召開擴大會議，要求「把加大滅蚊作為當前最重要的政治任務」。

江門市委書記陳岸明在會上強調，要「切實把疫情防控作為當前全市壓倒一切的工作」，「不惜一切代價，用三至四天時間滅成蚊、殺蚊卵」。這位「一把手」也要求各級領導幹部解放思想、放開手腳，「不管用什麼辦法，能滅殺毒蚊的就是好辦法」。

不惜一切代價滅蚊殺蚊的命令下達後，運動式的防疫行動在當地鋪開，也就有了強行入戶消殺、搗毀綠植、禁養犬隻等各種荒誕的防疫手段，進而在民間引發反彈。

網民指魚池被砸了，花壇也被砸了。（截圖）

網民發佈的CCTV畫面。（浪潮新聞）

老百姓的房子說進就進，家裡養的綠植說搬就搬，一紙通知就要求飼主清理寵物，這些強加給民眾的防疫措施，即便初衷再正確，都已逾越了公權力的邊界。而以防疫為名侵害公民的基本權利，直接讓人們聯想到新冠疫情三年期間的種種，熟悉的味道、熟悉的配方，一切似乎又回來了。

這些亂象背後，讓人擔憂的還有運動式治理成為路徑依賴。按理說，新冠疫情的經驗、過度防疫的教訓，都已經很深刻，但從江門發生的這些事來看，這些經驗和教訓並沒有轉化為更科學、更人性化的治理經驗。一旦發生類似的疫情，運動式的層層加碼就好像三年防疫的後遺症，似乎已經成為了慣性。

其實在江門之前，同樣遭遇疫情的佛山在今年8月，也發生過頗具爭議的防疫亂象，包括管控民眾購藥、隔離有發燒、皮疹症狀者等，幾乎是把當年防控呼吸道疾病的手段，依樣畫葫蘆套用到了防控伊蚊傳播的病毒上。

基層防疫的一刀切和層層加碼背後，也有基層官員難言的苦衷。當防疫被上升為「政治任務」，上級的要求是「不惜一切代價」時，防疫成效很可能會直接關乎官位。

網傳公告。（第一現場）

10月7日，中國各地還在放國慶中秋長假，江門市人大常委會發佈了一項人事審議消息，免去了副市長周佩珊、衛生健康局局長劉學文、信訪局局長陳軍凱的職務。

官方通報沒有提到三人被免職的具體原因，但很可能與當地防疫的事有關。因為就在9月20日的江門基孔肯雅熱疫情防控新聞發佈會上，時任江門市副市長的周佩珊、時任江門市衛生健康局局長的劉學文，都出現在發佈會現場。52歲的周佩珊當時還坐在發佈會的「C位」，顯示她是防疫工作的主要官員。疫情未了，官員卻被免了，背後的原因恐怕不難猜。

面對政治任務和績效考核壓力，基層官員為了保住「烏紗帽」，自然會奉行「寧可殺錯、不可放過」的生存策略。於是，各種荒唐的防疫措施屢見不鮮，好些貌似是為民眾負責任，背後卻是公權力濫用和形式主義，說到底都是官員亂作為與卸責，而普通民眾的私權，就成了權力任性和官員亂作為的犧牲品，而且基層的行為不排除也獲得了上級官員的默許和認可。

實事求是地說，江門這次在防疫上取得了一定成效，當地新增確診病例顯著下降。但一刀切防疫和公權力越界的情況捲土重來，難免會勾起很多人對新冠疫情的不好記憶，讓人心生不安與恐懼，擔心權力的任性會越來越固化。正如一名網民在江門防疫亂象相關話題下留言：「昨天是滅新冠病毒，今天是滅蚊，明天又會幹什麼呢？」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

