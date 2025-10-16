江門居民稱在家睡覺滅蚊人員闖入拿走綠植　政府熱線：有法律依據

據《浪潮新聞》，廣東江門胡先生表示，他在家中睡覺醒來，發現綠植不見了，查閱CCTV影片後才得知，是「滅蚊」工作人員突然闖入他家將綠植拿走。江門市政務熱線回應稱，相關滅蚊措施有法律依據，但暫時沒有查到，後續查明將反饋。



工作人員闖入。（截圖）

該工作人員將綠植拿下天台。（截圖）

據報道，廣東江門胡先生表示，「我睡醒後發現陽台上的好幾盆綠植都不見，剩下幾盆被胡亂丟在地上。」胡先生調取CCTV後，發現有相關工作人員上門拿走了3盆綠植，「我的綠植大多是土培的，個別水培植物也是定期換水，他們有什麼權利擅自拿走？」

10月16日，江門市12345政務服務熱線回應內媒表示，相關滅蚊措施有法律依據，但暫時沒有查到，後續查明後反饋。

工作人員檢查。（截圖）

工作人員拿走綠植。（截圖）

還有不少網民亦反應家中綠植遭破壞，有網民稱：「今天下班回來天塌了，魚池砸了，花壇也砸了，花盆也沒了，天台上凳子也給我扔了。」還有網民發佈的CCTV畫面顯示，工作人員未經允許翻牆進入他家院子，砍伐、搗毀了院子裏的樹木和綠植，留下一地狼藉。

網民指魚池被砸了，花壇也被砸了。（截圖）

網民發佈的CCTV畫面顯示。（浪潮新聞）

據「第一現場」，10月16日，廣東江門還有屋苑發公告稱「防疫期間限期三天內清理犬只」，社區工作人員回應稱，街道沒有這種要求，其了解的是那個通知不完善，後續會改。開平市衛健疾控則表示未出台過相關規定。

網傳公告。（第一現場）

據江門市衛生健康局消息，10月15日，江門市新增報告基孔肯雅熱確診病例116例，其中蓬江區48例、江海區12例、新會區29例、開平市19例、鶴山市8例。