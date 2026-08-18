河南老君山「6萬月薪雲海觀察員」到期下山　坦言：像做了一場夢

河南老君山此前宣布以6萬元（人民幣，下同）月薪公開招募一名「雲海觀察員」，只要成功錄取，就能在山頂住滿30天。一名「00後」博主李思辰成了「001號觀察員」，如今，他已經完成為期30天的任務，正式下山。他感嘆，「就像做了一場夢。」



老君山雲海。（老君山官網）

「00後」博主李思辰成了「001號觀察員」。（潮新聞）

「00後」博主李思辰成了「001號觀察員」。（潮新聞）

內媒《極目新聞》報道，李思辰介紹，30天的山上生活作息十分規律：每日清晨5時起床觀測並拍攝雲海，白天在景區各處取經，傍晚返回金頂拍攝日落，晚上則在房間剪輯影片。他坦言，讓他感到有壓力的是如何拍出好的素材，且每天不重複。遇到惡劣天氣沒有雲海時，他就拍攝其他風景或利用庫存剪輯。

「00後」博主李思辰成了「001號觀察員」。（潮新聞）

李思辰表示，一個月高強度的拍攝，讓他的拍攝技巧實現了快速成長。原本相機、無人機都不太會用，現在可以進行基礎操作，拍出自己滿意的畫面。他還提到，為了避免觀眾產生審美疲勞，每條影片都在嘗試不同的表達方式。

「00後」博主李思辰成了「001號觀察員」。（潮新聞）

除了創作壓力，李思辰還面臨網絡質疑和流量下滑的考驗。有網民質疑他是「蘿蔔崗」「純小白不專業」，甚至還有攻擊謾罵。他稱，雖然偶爾會有情緒波動，但並沒有太影響心情，「主要還是金錢的誘惑太大了。」 對於第一條老君山影片獲11萬點讚，而後期只有幾百贊的數據落差，他坦言，「就像做了一場夢，醒來後該幹啥還得幹啥。」

「00後」博主李思辰成了「001號觀察員」。（潮新聞）

談及網民關心的薪資問題，李思辰透露，6萬元扣稅後到手4萬多元，他計劃用這筆資金購置攝影設備、報班學習專業的課程。未來他先找一份穩定工作，並將個人賬號作為副業運營。

住山頂30天看美景！河南老君山招一名雲海觀察員 月薪¥6萬包食宿

據此前報道，每年7、8月是老君山雲海最容易形成、景觀最壯麗的季節。為了即時記錄雲海變化並向外界分享山區美景，老君山景區特別推出「雲海觀察員」招募活動，希望透過網民創作擴大景區曝光度。成功入選者需每天至少拍攝、剪輯及發布一則介紹雲海景觀的短影音，透過社媒平台分享最新畫面。

老君山雲海。（老君山官網）