重出江湖？ 南京紅姐疑穿豹紋露背裝逛廣州 去年偷拍性愛片落網
撰文：林芷瑩
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一年前，男扮女裝的「南京紅姐」因偷拍傳播淫穢影片落網，但近日有傳他「重出江湖」轉戰廣州，相關話題再次在社交平台上引起熱議。
有網民在社交平台發圖文稱，一位疑似「南京紅姐」的人現身廣州某商場的服裝店試衣，對方身穿豹紋露背上衣，牛仔短褲及高跟涼鞋，手拎米白色手袋。
照片曝光後在網上引起討論，「這是轉移陣地到廣州了？」、「重出江湖」、「老老實實邊個約咗紅姐過七夕」。由於照片的實際拍攝日期、地點以及相中人身份，尚未有官方或可靠消息來源證實，也有不少網民質疑是認錯人，「紅叔不是坐監了嗎？這是無辜路人吧」。
去年7月，「紅姐」涉嫌以女裝身份誘騙多名男子發生性行為，並在網上上傳未經「打碼」（馬賽克）的性愛影片，遭南京警方逮捕。南京市公安局江寧分局通報，紅姐真實身份為焦某某，今年38歲，來自外省，假扮女性與多名男子發生無套性行為，並偷拍影片在互聯網傳播。
據此前報道，焦某某化身「阿紅」，透過濾鏡、假髮和變聲器營造熟女形象，態度溫柔，自稱可提供「免費服務」，只要求對方帶水果、飲品或紙巾作為見面禮。有人在見面過程中識破「紅姐」是男兒身，卻仍選擇留下並稱「來都來了」，引發熱議。
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