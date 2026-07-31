上海浦東機場驚爆黑心的士　司機假裝車壞丟棄乘客　免排隊再撈錢

近日有內地民眾在上海浦東機場搭乘排班的士時，遭遇司機假裝車輛故障，將乘客丟包在路邊的惡劣行徑。事後揭露司機是為了鑽機場「短途票」漏洞，回機場免排隊再次載客。該名司機已因擾亂公共場所秩序遭行政拘留，事件曝光後引發網友熱議。



事發當日凌晨1點半左右，兩名乘客在上海浦東機場搭上排班的士，車輛行駛途中，司機突然聲稱車子出狀況，表示走不動了、啟動也啟動不了，隨即將乘客丟包在路邊。乘客當下只能用手機另外叫一輛網約車，雖然行程受到耽誤，但心想車壞了也只能自認倒楣。

上海浦東機場驚傳的士司機惡意丟包乘客，司機假裝車輛故障，將乘客棄於路邊後返回機場領取「短途票」免排隊再次載客。（圖／翻攝自YouTube@TVBSNEWS01）

無良司機假裝的士故障 將乘客丟在路邊 欺詐現場畫面曝光：

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然而，前來接應的網約車司機卻揭露真相，告知乘客這是常見的套路。該司機表示，像這樣的情況他見過很多了。原來浦東機場有規定，若載客路途在22公里以內算短途，司機回到機場可以不用排隊、優先載客，這項措施原本是為了保障等候時間過長卻載到短途客的司機權益，卻被有心人士拿來坑殺旅客。

上海國際機場民警黃聰表示，經查該名張姓司機丟包乘客後，於凌晨2點30分許返回浦東機場領取短途票，又於2點40分許再次接單，現因擾亂公共場所秩序，已被依法行政拘留。

該名司機已因擾亂公共場所秩序遭行政拘留。（圖源：上海交通）

兩名被丟包的乘客其實是擁有300多萬粉絲的足球網紅，他們將經歷發布上網後引發熱烈迴響。有粉絲留言表示自己也碰過類似情況，當時還真以為是車壞了，沒想到竟然是套路；也有上海網友痛批，這太丟上海的臉了。

當事人表示，當時中途下車並再次打車時，其實沒什麼心理波動，甚至很擔心司機，畢竟大晚上的車壞在半路。但當得知這是一個套路之後，心裡有點不是滋味，他們釋放出的善意白白被人消耗了。當事人還提到，就是因為這趟路程大約要40公里，所以才選擇搭的士，想說給深夜排班車一個遠途長單，但一片好意反倒被算計。

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