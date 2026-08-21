結婚8年方知3女皆非親生！陝西男崩潰提告：想燒結婚照忘記一切

大陸陝西省漢中市一起離婚官司，近日引發關注，一名男子與妻子結婚8年，育有3名女兒，豈料經過2次親子鑑定後，顯示3名女兒均非他親生，男子憤而打官司求償。



3名女兒竟都非親生

《中國新聞周刊》報道，這名韋姓男子表示，他於2017年透過網路認識何女，交往不久後女方懷孕，兩人隨即登記結婚，6個月後大女兒出生。直到2024年，他察覺妻子行蹤異常，妻子多次以求職、見朋友等理由外出，甚至拔掉家中監控及車輛行車記錄器，手機裡還被發現與其他男性聊天、前往飯店的叫車紀錄，以及購買七夕禮物的消費紀錄。

陝西一名男子與妻子結婚8年，育有的3名女兒均非他親生。（截取自）

男子憤而提告，要求前妻賠償：

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雙方曾因此爆發爭吵，但後來何女又懷上雙胞胎，親友勸說下兩人重新和好，韋男當時認為雙胞胎來之不易，仍希望維持完整家庭，因此選擇原諒。2025年7月，雙胞胎女兒出生，但夫妻關係再度惡化，今年4月，韋男再度發現妻子行蹤異常，於是開始懷疑雙胞胎身世。

他隨後將自己及雙胞胎的生物樣本送往鑑定中心，赫然發現彼此並無血緣關係。韋男不願相信結果，又將8歲大女兒送驗，結果同樣顯示沒有血緣關係，讓他極為震驚，之後何女承認婚內出軌。

韋男表示，等做出判決，他則「燒掉結婚照」忘記一切。（截取自微博@大河報）

韋男心痛表示，3名女兒雖無血緣關係，但家人早與孩子建立深厚感情，然而事已至此，3名女兒都交還何女扶養，雙方靜待法院就撫養費、精神損害賠償等做出判決，他則「燒掉結婚照」忘記一切。

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