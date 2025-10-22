綠帽戴20年！慈父驗DNA始知兒子非親生：這一生毀了　前妻咁回應

河南濮陽南先生（化名）與前妻於2003年結婚，2015年離婚時育有一兒一女，女兒跟隨前妻，兒子則由南先生撫養，但戶口一直在前妻名下。去年南先生為了給兒子遷戶口而進行親子鑑定，結果發現養育20年的兒子竟無血緣關係。



據河南廣播電視台民生頻道《小莉幫忙》報導，南先生表示，離婚時前妻不要兒子，堅持要帶走女兒並把兒子留給他。

現在兒子不是我的，我覺得一輩子都被毁了！

河南濮陽南先生（化名）離婚時，兒子由南先生撫養，去年為了給兒子遷戶口而進行親子鑑定，結果發現養育20年的兒子竟無血緣關係。（微博@小莉幫忙）

鏡頭前與前妻對質並展示鑑定報告 前妻：我不識字▼▼▼

面對南先生的質疑，前妻卻堅稱：

親子報告啥都能作假，就是你的孩子！

據了解，南先生這些年為了兒子付出極大心力。兒子生病時，他連夜背著去醫院；上學需要繳學費時，他打兩份工籌錢；兒子要買車時，他又拿出積蓄幫忙。南先生把最好的都給了孩子，沒想到竟是在替別人養育子女。

親子鑑定報告顯示「排除親生血緣關係」，這個結果讓南先生震驚不已，覺得一輩子的努力都白費了。

親子鑑定報告顯示「排除親生血緣關係」。（微博@小莉幫忙）

他與前妻對質時，對方不僅不認帳，還堅持說親子鑑定能作假，這讓南先生非常氣憤。前妻沒有道歉，也沒有表現出愧疚，這種態度更讓南先生心寒。

這種事件讓人崩潰的原因不僅是經濟上的損失，更重要的是感情上的打擊。南先生說他已經把兒子當成親生的，現在知道真相後，連看他的眼神都變了，不知道如何面對這個現實。

面對這種情況，專家建議保留好親子鑑定報告和撫養費用的轉帳記錄作為證據。然後可以諮詢律師，看看能否追回這些年的撫養費。此外，在辦理重要手續涉及血緣關係時，提前確認清楚總比事後發現要好。

