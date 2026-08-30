女大生稱搭廈航遭鄰座掌摑踢腹　質疑機組未及時干預　警方介入

綜合內媒報道，內地一名乘客稱在乘坐廈門航空的航班從西寧飛往北京時，遭鄰座乘客辱罵，對方更有掌摑、擊打頭部等行為。該名乘客質疑機組並未及時干預制止，又指落地後已經報警，目前警方已介入。廈門航空回應稱，機上職員在發現衝突的第一時間便已制止，但當安全員介入時，雙方已結束衝突。



廈門航空。（資料圖）

內地一名女大學生稱，8月19日晚上，她和朋友乘坐廈門航空的MF8180航班從西寧飛往北京。該名大學生指，一位中年女性換座位到她旁邊後，多次肢體碰觸並打擾她。女事主提醒之後，對方反而對其進行長時間的辱罵，甚至後續開始動手，包括掌摑、打頭部、踢腹部等。

女子乘坐廈門航空被毆打。（截圖）

該名女大學生質疑廈門航空機組並未及時干預，「本人向廈門航空正式投訴機組、安全員現場履職事項。」女事主又指在飛機落地後已經報警，目前警方已介入。

8月30日，廈門航空職員回應稱，衝突確實存在，職員發現時已經第一時間制止，但當安全員介入時，雙方已結束了衝突動作。同時，乘務員為旅客調換座位，將發生衝突的旅客分開。