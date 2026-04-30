珠海員工躲廁所玩手機被炒　公司稱沒裝監控：管理人員從門縫拍的

近日，廣東珠海一科技公司的處罰通告引發全網熱議。一名試用期員工因工作期間長時間滯留衛生間、玩手機做與工作無關的事，被公司認定為脱崗怠工，最終被扣200元人民幣績效、解除勞動合同。



更引發爭議的是，這份加蓋公司公章的處罰通告中，直接附上了該員工在廁所內玩手機的實拍照片，公開進行通報批評，此舉遭到大量網友質疑。

廣東珠海一科技公司通告附上被辭退員工如廁玩手機照片引網民熱議。（取材自微博）

不少網友認為，廁所屬於私密空間，公司疑似私自安裝監控偷拍員工，嚴重侵犯個人隱私權，管理方式簡單粗暴且不合規。

面對輿論爭議，該公司法定代表人作出回應稱：

網傳《通告》內容屬實，但公司沒有在廁所裝監控，相關圖片是由公司管理人員發現涉事員工在廁所內玩手機後通過門縫拍攝而得。

據其介紹，被處分的員工還處在試用期，經常找不到人。

針對網絡上「公司在廁所裝監控」等不實訊息，該法人稱公司行政部門員工已去派出所報警並備案。

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