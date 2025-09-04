情侶欠租後失聯　房東開門驚見「垃圾場」及兩被遺棄貓咪

近日，上海一名房屋中介劉先生發布的一段影片在網絡上引發熱議。畫面顯示，一對「00後」情侶租戶在拖欠房租後失聯，留下滿屋垃圾，房間宛如「垃圾場」，更甚的是，他們還棄養了兩隻小貓於屋內，讓房東與中介震驚不已。



據劉先生介紹，這套位於上海寶山區、靠近7號線羅南新村站的小戶型出租屋，於今年8月27日被發現淪為「災難現場」。進門的開放式廚房堆滿吃剩的外賣盒與未清洗的鍋碗瓢盆，衛生間散發刺鼻氣味，房間內更是滿地狼藉，蒼蠅亂飛、蛆蟲亂爬，令人無處下腳。更令人痛心的是，租戶養的兩隻小貓被遺棄在屋內，餓得形銷骨立。

屋內一片狼藉。（瀟湘晨報）

劉先生表示，可憐的小貓不知道餓了多少天，「肚子都是凹下去的」。（瀟湘晨報）

劉先生透露，這對情侶租住約2至3個月，期間多次拖欠房租，房東上門催繳時均避而不見。前幾天，二人突然「走佬」，僅留信息稱在冰箱上放置了2000元人民幣的房租。房東有所警覺，全程錄像檢查，卻發現冰箱上空無一物，只有滿屋垃圾。當房東聯繫對方時，租客竟稱錢被偷，要求房東賠償，令人瞠目結舌。

面對這樣的「套路」，房東無奈選擇放棄追究。8月29日，劉先生表示，房東已將屋內桌椅、床等家具丟棄，因房子氣味過重，多位保潔員拒絕接單，最終花費500元人民幣請來三位年長保潔阿姨進行深度清潔。目前，屋內氣味仍未完全散去，房東計劃重新粉刷牆面並購置新家具後重新出租。

經深度清潔，屋內環境基本恢復，但氣味仍未完全散去。（瀟湘晨報）

兩隻被遺棄的小貓也牽動網友的心。劉先生表示，一隻小貓在開門時跑走，另一隻已被保潔阿姨收養。對於拖欠的租金，房東表示只能自認倒霉，現已收回房屋，無力再追究。

此事在網上引發熱烈討論，多數網友對租客的行為表示憤慨，稱其不負責任、缺乏公德心。也有網友為「00後」喊冤，強調並非所有「00後」都有此行為，呼籲不要以偏概全。

目前，房東正努力恢復房屋原貌，期望盡快走出這場租賃風波的陰影。