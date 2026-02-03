北海道民宿變垃圾崗廁所極恐怖　2中國女遊客拒付清潔費遭公審

北海道一間普通的旅館客房，因為幾張退房後的照片，在日本引發軒然大波，更是被多家日本媒體接連報道。



事情發生在北海道札幌。1月23日，當地一名某家旅館工作的員工，在社交平台Threads上傳了幾張照片，記錄的是兩名中國年輕女性遊客退房後的房間狀態。畫面中，地板、桌面、牀邊幾乎被垃圾覆蓋，外賣餐盒、紙巾、使用過的毛巾混雜在一起，房間原本的功能性幾乎消失，只剩下一片狼藉的痕跡。

兩名內地女遊客在日本北海道旅行，入住民宿後留下大量垃圾。畫面所見，房內地板與桌面堆滿外賣餐盒、未清理的即食麵碗、用過的紙巾及毛巾，垃圾四散。（threads圖片）

兩人退房後民宿狼狽畫面曝光：

發佈照片的酒店員工表示，這樣的情況在日常工作中並不常見。這家日本旅館並非高端酒店，因此對客人的要求也談不上嚴格，平時只希望住客在退房時維持最基本的整潔。但這一次，房間的凌亂程度讓清掃工作變得異常困難，甚至讓人難以理解住客是在怎樣的環境中能夠安然住下去。

按照日本旅館方面的常規處理方式，工作人員隨後向客人提出了追加清掃費用的請求。在日本的住宿行業中，一旦清潔負擔明顯超出常規範圍，要求額外費用並不算罕見，通常也能得到理解。然而這一次，客人對收費提出了強烈異議，雙方在現場發生爭執，原本應在私下能解決的問題，很快演變成公開糾紛。

上述的照片被大量轉發，短時間內播放量突破千萬。儘管發佈者後來在與當事客人溝通並達成一定程度的共識後刪除了原帖，但相關畫面早已在網絡上擴散，討論也迅速脱離了事件本身。一個無法忽視的背景是，這起事件發生在中日關係氣氛本就緊繃的時期。在這樣的環境下，任何涉及中國遊客的負面消息，都更容易被賦予額外的情緒和象徵意義。

日本政府觀光局公佈的數據顯示，去年12月訪日中國遊客約為33萬人，按年減少45.3%。這一數據本身與這家旅館的糾紛並無直接關聯，卻在輿論中被反覆引用，被用來強化某種「變化正在發生」的認知。一部分日本網民將照片中的行為視為典型案例，批評中國遊客缺乏基本公共意識，甚至直言「不希望再看到類似客人」。

但討論並非完全一邊倒。在中國的社交平台上，許多聲音同樣對照片中的行為表示難以接受，認為這種做法無論發生在哪個國家，都會給他人造成實際困擾，也容易被當作整體形象的負擔。同時，也有人提醒，不應因為個別人的行為，就對整個群體作出概括判斷。旅途中不守規則的現象並非某一國籍獨有，只是在特定時點被集中放大了。

延伸閱讀：大陸遊客日機場霸位被台客勸阻 叫囂｢台灣是中國的、日語是狗語｣

+ 4

其實在國內住酒店多了，不管多髒亂，酒店方面都會清理乾淨的，沒有追加清理費的說法，保持基本的整潔是個人素質。只是從日本社會的角度來看，這類事件之所以容易激起強烈反應，與他們長期形成的生活習慣密切相關。在日本無論是酒店還是旅館，住宿業普遍默認客人在退房時會保持一定程度的整潔，至少不至於給下一位使用者和清掃人員造成明顯額外負擔。一旦這一前提被打破，問題就不再只是清潔成本的增加，而是觸及對規則與邊界的理解。

這也解釋了，為什麼一間旅館的客房退房照片，會在短時間內成為輿論焦點。事件本身並不複雜，也並非無法解決，但在人員往來減少、社會情緒敏感度上升的階段，被賦予了超出其體量的意義。

對當事旅館來說，這終究是一場需要按流程善後處理的實際糾紛，無論是追加清掃費用，還是內部協調，都屬於日常運營中不得不面對的問題。但從更具體的層面看，這樣的衝突往往並不完全源於惡意，而是日本對住宿規則理解的錯位。

一些中國遊客習慣了國內酒店「退房後由工作人員統一處理一切」的模式，很少被要求自行整理房間，到了日本的旅館環境中，卻默認住客在離開前至少要將垃圾集中、物品歸位，這種差異如果事先沒有意識到，確實容易在無意間越過邊界。

問題也正在這裏。出國旅行時，很多人下意識把熟悉的生活習慣一併帶走，卻忽略了規則本身也是當地日常的一部分。是否提前了解住宿說明、是否意識到「應該做到什麼程度」，往往比國籍、身份更直接地決定了事情會如何收場。至於這次被放大討論的事件，最終會不會促使更多人開始認真看一眼入住須知，還是很快被新的新聞淹沒，答案或許不在網絡上，而在下一次有人拖着行李走進異國旅館時的選擇裏。

延伸閱讀：內地情侶住酒店「飯菜全倒床上」滿地垃圾玻璃碎 未退房直接走了

+ 12

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】