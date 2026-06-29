有片｜爭鮮員工壽司食一半放回轉盤　網民稱不敢吃　公司致歉提告

台灣知名連鎖迴轉壽司品牌爭鮮近日陷入食安風波！一名網友在社交平台Threads上發文爆料，一名男子在爭鮮門市內直接用筷子夾取迴轉軌道上的壽司，再將吃到一半的壽司竟放回轉盤繼續輸送，甚至將整個過程錄影上傳至個人社交平台帳號。影片曝光後不到一天時間就累積破144萬人次觀看，激怒大批網友。



網友在貼文中指出，該男子不僅用筷子去夾轉盤上的壽司，還疑似「每盤都碰，吃完還放回轉盤」。從曝光的影片畫面可見，男子將每盤壽司的透明蓋子一個一個掀起，有的夾了一個起來吃，有的直接拿下來就用口咬醋飯上的料吃掉，然後將醋飯放回轉盤上，甚至把自己吃完的空盤也放回軌道。許多消費者在影片下留言表示，若業者沒有採取法律行動，將等同放任這種不衛生的行為，進而拒絕再次前往消費。

台灣知名迴轉壽司品牌「爭鮮」爆出食安爭議。（圖／翻攝自Threads）

「口水筷子」夾轉盤上的壽司 惡劣畫面激怒百萬網民：

爭鮮針對此事件發出正式聲明，經查證後確認該事件為門市打烊後，員工於非營業時間用餐時之個人不當行為。公司表示，該行為已嚴重違反公司管理規範及食品安全要求，造成社會大眾對食品安全的疑慮與不良觀感，深感歉意。爭鮮宣布，後續將依公司相關規定處置該員工，同時也將依法追究法律責任，以維護品牌商譽及消費者權益。

爭鮮強調，公司一向重視食品安全與門市管理，後續將全面加強員工食品安全觀念與相關教育訓練，並持續強化門市管理制度，避免類似事件再次發生。

影片曝光後，疑似當事者在社交平台現身留言道歉。（圖／翻攝自Threads）

影片曝光後，疑似當事者在社交平台現身留言道歉，表示「對不起各位，很抱歉佔到各位版面，我也不該有這種行為，未來會檢討」。該人員也發布限時動態表示，「本人已深刻反省，未來也不會再有這種事，也願意面對公司後續處理，很抱歉影響到各位版面」，並表示願意接受總公司的責任歸屬。

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儘管當事人已道歉，但網友對此事反應激烈：

「這年頭大家都急著把自己犯罪證據po網上」

「如果他真是員工我也不敢去吃了，手腳看起來都很不乾淨」

「完全無法理解為什麼要拍影片上傳，只會造成一堆不必要的麻煩」



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