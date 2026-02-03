西班牙進行全球首例安樂死「捐臉」　受助者：照鏡愈來愈像自己

巴塞羅那（Barcelona）瓦爾德赫布倫醫院（Vall d'Hebron hospital）周一（2月2日）宣布，醫院2025年秋季成功完成一項開創性臉部移植手術，捐贈者在接受安樂死之前，主動提出捐獻自己的面部，這在世界上尚屬首次。



路透社報道，被稱為Carme的受捐獻者因昆蟲叮咬引發細菌感染導致臉部組織壞死，影響說話、進食和視力。該手術涉及移植面部中央複合組織，約100名專業人員參與，包括精神科醫生和免疫學家。她術後表示「當我在家照鏡子時，覺得『自己』愈來愈像自己」，康復進展非常順利。

受捐獻者 Carme（中）術後亮相。（路透社影片截圖）

醫院移植協調員納瓦斯（Elisabeth Navas）稱捐獻者「展現出令人歎為觀止的成熟度」，「一個決定結束自己生命的人，將最後的願望之一獻給一個陌生人，給他人生第二次機會。」

西班牙是全球器官移植領域領導者，2021年成為歐盟第4個安樂死合法化的國家。西班牙30多年來完成6單臉部移植手術，其中3單由該醫院完成，其曾於＝2010年完成全球首單全臉移植手術。

報道指，臉部移植的條件非常嚴苛，供體和受體必須性別相同、血型相同，且頭部大小相似。