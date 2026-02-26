生命奇蹟！連體女嬰分離28年後當了媽媽　重返當年醫院誕馬年BB

日前，「連體女嬰分離28年後當了媽媽」話題衝上熱搜，引發關注。據江蘇南通大學附屬醫院發布，在丙午馬年新春，通大附院產科迎來了56個「馬BB」。在這群新春寶寶中，最特殊的當屬正月初六出生的一名女嬰。



28年前，女嬰的媽媽曾在這裏作為連體嬰兒接受分離手術。28年後，女嬰又在通大附院順利出生，恰好串聯起這段跨越近30年的生命接力。

相隔28年的生命接力在此開始▼▼▼

28年前，一對連體嬰兒在通大附院接受分離手術。連體嬰兒是一種罕見的先天畸形，分離手術難度極高，涉及器官共享、血管分佈複雜等問題，對手術團隊的技術要求極為嚴苛。

彼時，通大附院小兒外科周彥為管床醫生。醫院組織了20多名專家為這對連體嬰兒實施分離手術。經過數小時的緊張手術，兩名嬰兒被成功分離。

她們後來都健康平安地長大，而「通大附院」四個字，早已深深刻進了她們的生命裏。多年來，小兒外科的醫務人員一直與患者家庭保持聯繫，關心兩個孩子的成長與生活。

去年，當初兩個孩子中的一個懷孕了，一家人第一時間與醫院溝通，最終決定回到通大附院生產。然而，先天性心臟病（法洛五聯症術後）的病史，讓她的孕期走得有些驚險，在醫護團隊的照顧下，母胎平穩地走到了孕37周。

今年春節假期，在一次常規心超的檢查中，醫生發現孕婦肺動脈壓較前輕度升高。主任醫師徐雲釗在網路門診第一時間看到了報告，馬上聯繫值班醫生和病區搶救室，安排住院。正月初六早上，手術開始了。

這類心臟病產婦，分娩過程中任何細微的血壓波動都可能引發嚴重後果。

徐雲釗主刀，當天10點32分，一名體重2800克、發育成熟的女嬰順利娩出。

術後，產婦安全返回病房。看到寶寶和媽媽平安，全家人都樂開了花。得知當年參與救治的連體嬰兒如今平安產女，周彥感慨萬千：

作為醫生，最大的欣慰就是看到自己救治過的孩子健康成長，如今又有了自己的孩子。這是生命的延續，也是醫者價值的體現。

徐雲釗則表示：「接診時了解到她28年前在這裏做過連體嬰兒分離手術，我的第一反應是『一定要把這份信任接住』。從前輩手中接過生命的接力棒，我們必須跑好這一棒。」

寶媽為女兒取了一個特別的小名——湯圓兒。她笑着說：「寶寶在正月初六出生，年味還沒散。湯圓象徵着團圓。對我們家來說，這個在正月裏到來的孩子，讓一家人的團圓更圓滿了。」

