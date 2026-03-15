34歲大馬潛水教練福建旅遊遇意外腦死 捐肝腎角膜救5人遺愛人間
撰文：盧詩文
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2026年2月，34歲的馬來西亞華裔青年郭迦雋與女友在福建旅行時遭遇意外事故，因傷勢過重被判定腦死。3月6日下午，郭迦雋家人遵照他生前的意願，決定捐贈其器官救助5名陌生人，這也成為福建省首例外籍人士捐獻器官。
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綜合內媒《福州晚報》、馬來西亞媒體《中國報》報道，34歲大馬華裔潛水教練郭迦雋平時身體健康，熱愛攀岩和戶外運動。今年2月底，他在福建旅遊期間，在搭車前往機場途中遭遇交通事故，送醫急救後仍被宣告腦死。
郭迦雋的母親、姐姐等家人得知消息後，從馬來西亞等地趕來福州，與他作最後的告別。考量他生前曾經表達若發生意外，不願進行徒勞的搶救，並希望捐贈器官，家屬在福州市紅十字會器官捐贈協調員協助下，簽署器官捐贈同意書。
郭迦雋的家人受訪表示，他們對器官捐贈其實早有一定了解，因此能跳脫「死後必須保留完整遺體」的傳統觀念，既然郭迦雋被判定腦死，代表生命無法挽回，以他平時樂於助人的個性，與其讓器官自然衰竭，不如幫助更多需要的人，也不在意是否獲得受贈者的感謝或回應。
3月6日，在福州市紅十字會和福建醫科大學孟超肝膽醫院聯合OPO（人體器官獲取組織）人體器官捐獻協調員的共同見證下，郭迦雋捐獻了肝臟、雙腎臟以及眼角膜，成為福建省首例外籍人士器官捐獻者。
當天，手術室裡，全體醫護人員向這位異國捐獻者深深鞠躬默哀。經過中國人體器官分配與共享計算機系統的緊急分配，這些器官被火速送往需要的患者身邊，至少5名患者將獲得新生或光明。
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