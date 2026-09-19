14歲老貓患腦退化失憶！忘記吃飯喝水　仍憑本能反覆愛上主人

人和咪的雙向奔赴，是什麼樣的？大概是不管你記不記得我，我都愛你。不管忘記你多少次，都會重新愛上你。刷到博主@黃暖暖 的帖子，溫暖又催淚。博主養了一隻叫做囡囡的小貓，牠今年已經14歲了。和很多小貓一樣，囡囡陪伴博主多年，見證了她許許多多的重要時刻。



但如今，囡囡的年紀大了，身體不如年輕時那樣敏捷靈活，還患上老年癡呆症，牠記性變得很差：常常會忘記自己已經吃過飯，然後重複吃，吃到吐，吐了又繼續吃。也常常鬧絕食，以為自己吃過了，餓肚子也不要吃飯。喝水亦是如此，要麼撐到吐要麼渴到脫水。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

人和咪的雙向奔赴，是什麼樣的？大概是不管你記不記得我，我都愛你。（小紅書@黃暖暖）

失憶小貓總忘記主人 但每一次記憶重啟都愛上主人：

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不僅如此，老咪還忘記了自己的好朋貓，看到「陌生」的牠們，會被嚇到，然後用喵喵拳保護自己，發生混戰。人如果制止，咪就以為牠們是一夥的，開始生悶氣，但好在因為記性差，從來不記仇。

咪還有很多小貓病→→雖然能去貓砂盆裏大小便，但每次突然斷片，會被自己排泄物嚇到，然後狂奔，大喘氣。咪的心臟還有問題，發過癲癇，會產生連鎖反應，抽動的四肢嚇到自己，心臟承受不住，好幾次陷入危機。

太多太多糟糕情況，但在人的陪伴下，咪都挺過來了。真的很棒很棒。最戳人的是：儘管囡囡總在遺忘，但每次「重啟」，都會重新愛上鏟屎官。像牠一直以來，都很喜歡跑到盤腿而坐的人身上睡覺，哪怕現在生病了，一看到人盤腿，還是忍不住就過去，就是常常走一半又忘記自己為什麼要過去。

每到這個時候，人都會把咪抱過來睡。人：

如果我們之間有100步的距離，小貓可以只走一步，剩下的99步交給我。

咪總是睡得不踏實，驚醒後失憶，看到陌生的鏟屎官會下意識跳開。但又覺得自己反應過激了，因為面前的陌生人聞起來似乎是個好人，讓咪忍不住親近，想跟她交朋友。於是貓貓代碼打架，小腦袋瓜卡bug，傻傻地呆在那裏。

每到這時，博主都不厭其煩，又把咪抱過來讓牠繼續睡，反反覆覆，就算睡到自己腿麻也甘之如飴。還有橘咪囡囡愛吃東西，對自己的食物極其看重，還習慣性跟人討食。但咪不認識人呀，饞嘴又不好意思，眼巴巴地看人，然後就得到了投餵。小貓不知道為什麼乞食如此容易，只以為是自己的魅力。

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很多很多莫名其妙的時刻，咪都想不明白，只覺得眼前的人好。睡前，要看看人，努力記下對方是個很好很好的人。睡醒，看到人：好陌生，但怎麼回事，咪好喜歡她呀。貓總有一天會變老，或許在外人眼裏，老貓不如小貓可愛，也比小貓更需要照顧，養起來更麻煩。但其實在主人眼裏，貓貓從來都沒有老過，牠一直都是那個被自己一手養大的寶寶。

咪每次遺忘都會重新愛上人，而讓牠再次淪陷的原因，何嘗不是人一直愛着牠呢。老年癡呆的小貓忘記很多，也常有煩惱，但轉頭就忘。可牠記得的每一秒，都有被好好愛着，真的很幸福啦。

囡囡和博主的故事還在繼續，祝福他們。也祝福所有的小貓健康長壽，永遠被愛，所有的鏟屎官都有咪長久陪伴~

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